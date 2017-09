Agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dilluns al matí a diversos ajuntaments de la demarcació de Lleida com Tàrrega, Almacelles, Oliana, Alpicat, Guissona, Bellpuig i Seròs, entre d’altres, buscant documentació relacionada amb el referèndum de l'1 d'octubre per ordre de la fiscalia. Segons hem pogut confirmar, els agents han fet aquesta petició d'informació a la secretaria del consistori, que ha efectuat un registre d'aquesta entrada i en alguns casos ja s’han endut el document requerit.

Gabriel Pena: "Han presentat un document demanant-nos que els fem arribar la còpia del decret que vaig signar cedint locals"

En alguns indrets com a Oliana, l’alcalde del municipi, Miquel Sala (PDeCAT), no es trobava a l'Ajuntament quan s'hi han personat els agents perquè es dirigia a la Seu d'Urgell per donar suport a l'alcalde de Bellver de Cerdanya, Xavier Porta, que estava citat a declarar per l'1-O. Sala va ser un dels primers alcaldes del país que va declarar la setmana passada, concretament el dimarts dia 19, també als jutjats de la Seu d'Urgell juntament amb l'alcalde de El Pont de Suert, José Antonio Troguet.

En el cas de Seròs, l’alcalde Gabriel Pena (ERC) ha explicat a Públic que “s’han presentat aquí i han demanat per la secretària, i han presentat un document demanant-nos que els fem arribar la còpia del decret que vaig signar cedint locals per poder anar a votar el dia 1 d’octubre”. Pena ha especificat que en tot moment hi ha hagut educació per part de les dues parts i els agents han marxat amb el document que demanaven. “Jo crec que això no calia fer-ho perquè ens podien demanar aquest paper el dia que ens van citar per declarar. És una mesura més per fer por i acollonir el personal”, afegexi Pena.

L'alcalde d'Almacelles, Josep Ibarz, ha dit que en el cas del seu municipi “els agents de la Guàrdia Civil han entrat al consistori demanant pel secretari de la corporació, sense passar per l'alcalde ni cap regidor. La informació que li han sol·licitat és una còpia del decret d'alcaldia de suport a l'1-O, així com del correu electrònic en el qual el consistori manifesta la seva voluntat de cedir espais per a la celebració del referéndum”. Aquesta documentació va en la línia de les preguntes fetes per part de la fiscalia als alcaldes que han anat declarant en relació amb l'1-O.

En aquest sentit, Ibarz ha criticat l'actuació judicial, ja que considera que abans de citar-los a declarar s'hauria d'haver requerit aquesta informació i, un cop valorats els documents, procedir o no a la citació. Ibarz ha afirmat que ells han entregat la documentació que se'ls ha requerit, ja que, assegura, no s'ha d'amagar de res.

La Guàrdia Civil, a instàncies de la Fiscalia, requerirà aquest dilluns als secretaris municipals de 31 ajuntaments catalans que entreguin còpia dels documents de suport al referèndum independentista que hagin redactat, han informat fonts de la investigació.