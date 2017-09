Agents de la Guardia Civil s'han presentat a la seu de l'empresa que prestava servei per la publicació de la pàgina web referendum.cat i han ordenat el seu tancament.



Els guàrdies portaven una ordre judicial, amb la qual han anat a les oficines que l'empresa 'cdmon' té a Malgrat de Mar.



Aquesta web, no obstant això, ha estat replicada en altres dominis.



El propi president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a través del seu compte de twitter @KRLS, ha informat sobre un altre enllaç on es podia consultar la informació, ref1oct.cat

Rèplica de la pàgina oficial del referèndum

El conseller de Preidència, Jordi Turull, ha assenyalat que "això de tancar pàgines web és una cosa que passa només a molt pocs països del món".