El programa La Klau, de PúblicoTV, dedica el seu temps aquest dimarts, a les 22 h. a l'anàlisi i la reflexió sobre els aparells paral·lels dels estats, creats pels propis estats per actuar al marge de la llei. Amb aquest objectiu, Jaume Grau, autor del llibre Les clavagueres de l'estat i guionista del documental Las cloacas de Interior , parlarà amb la periodista col·laboradora de Públic Esperanza Escribano i amb el politòleg Guillem Pujol.



Jaume Grau diu de si mateix que és biòleg de formació i guionista de professió, però s'ha donat a conèixer com un intel·lectual polifacètic, especialitzat en història contemporània i divulgació científica, com assagista, narrador i com a creador de formats i continguts audiovisuals.

Ell va ser qui, sobre la base de les investigacions i informacions publicades pels periodistes d'aquest diari, Patricia López i Carlos Enrique Bayo, va contribuir a posar llum sobre un dels aspectes més foscos de l'actuació de l'Estat sota el govern de Mariano Rajoy. Van treballar, sota la direcció de Jaume Roures, en l'elaboració d'un documental, Las cloacas de Interior, que malgrat no haver estat emès per cap de les grans cadenes d'àmbit estatal ha tingut un impacte excepcional sobre la vida política espanyola.



Posteriorment, Grau va estudiar el fenomen de la guerra bruta des d'un punt de vista més ampli, sobre les seves estructures, orígens, resultats, danys, implicacions dels seus promotors amb la corrupció política... I va publicar el llibre sobre Les clavegueres de l'estat que ja compta amb quatre edicions.

Amb ell tractarem aquest vespre a La Klau, després del programa En la Frontera, sobre els espais comuns entre L'Estat i les seves clavegueres, els seus límits, les motivacions dels seus protagonistes i els lligams amb els partits polítics i el poder econòmic, els antecedents, les pràctiques de guerra bruta en diferents períodes i nacions...



El darrer programa de La Klau es va emetre el passat 15 de maig , amb l'entrevista a l'activista social i diputat al Parlament de Catalunya Ruben Wagensberg, que es pot visionar, com la resta d'edicions d'aquest espai, a PúblicoTV.