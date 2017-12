Iceta es reivindica catalanista i detecta un "gir a la dreta" en el discurs de C's

El candidat del PSC, Miquel Iceta, ha exhibit avui múscul a quatre dies del 21D en un multitudinari acte a Barcelona, amb el suport de destacades figures del socialisme i en el qual ha reivindicat el "catalanisme" del seu partit en contrast amb el "gir a la dreta" de C's i el "caos" independentista.



El Centre de Convencions Internacional del Fòrum de Barcelona ha estat escenari aquest migdia de l'acte central de campanya del PSC, davant més de cinc mil persones -el major míting electoral dels socialistes catalans des de 2010-, pel qual s'han mobilitzat fins a 70 autobusos des de totes parts del territori català.

Tota una demostració de força enfront d'altres candidatures, a només quatre dies de les eleccions catalanes, que ha estat secundada per rostres ben coneguts del socialisme espanyol com el líder del PSOE, Pedro Sánchez, l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident català José Montilla o l'expresident del Parlament Europeu José Borrell, entre multitud de dirigents.



Amb una gegantesca 'senyera' com a teló de fons, sobre la qual destacava el lema "Iceta president" en enormes dimensions, el candidat socialista s'ha erigit en l'únic garant del "catalanisme" que pot evitar el "caos" independentista i el "gir a la dreta" que suposaria Cs.

Entre una gran ovació, Iceta ha afirmat que la seva candidatura representa "el catalanisme de tota la vida, de Josep Tarradellas, el catalanisme del treball ben fet, que pretenia aixecar Catalunya i volia honrar a avis i pares. Aquest catalanisme basat en el treball, en els valors, la negociació, el pacte, els avanços, el catalanisme basat en l'europeïsme i la legítima voluntat d'influir en la política espanyola. Aquest catalanisme és el nostre!", ha dit, aixecant el to de veu de manera molt ostensible, després de citar, fins i tot, l'himne nacional de Catalunya per dir que "Catalunya tornarà a ser rica i plena".

Atac contra qui van voler com a soci

Reivindicant la seva papereta com l'única "per a la solució", Iceta ha alertat del perill del "PP i la seva mitja taronja", en al·lusió a Cs, que suposaria anar-se a la "dreta, menys autogovern, pitjor finançament i menys polítiques socials", i fins i tot ha titllat a Albert Rivera de "demòcrata de pacotilla" per dir que els vots que no anessin al seu partit eren vots tirats a les escombraries.



Una opció la de PP i, sobretot, Cs, que per al candidat socialista "no té majoria a Catalunya ni possibilitat real d'oferir una alternativa a l'independentisme", per la qual cosa, ha avisat, "si no volem la independència ni un gir a la dreta, fa falta concentrar el màxim vot d'esquerra en la candidatura del PSC".

"Vull guanyar"

"Vull guanyar. La victòria és possible", ha asseverat Iceta, que s'ha ofert doncs com l'única "alternativa" factible a Oriol Junqueras (ERC) i Carles Puigdemont (JxCat) i per iniciar la "reconciliació" a Catalunya i amb la resta d'Espanya i la UE.



Per aconseguir aquest triomf, Pedro Sánchez ha demanat concentrar el "vot útil" en Iceta: "L'únic vot d'esquerres és socialista. Reivindico que no hi hagi més conflicte, ni crispació ni sofriment de les famílies catalanes. Catalunya reclama convivència, concòrdia i diàleg, Catalunya necessita la mà esquerra d'Iceta".

El líder del PSOE ha apel·lat a la "majoria cautelosa" que està "reflexionant" sobri a qui votar i ha insistit a demanar "el vot útil per formar un govern útil de concòrdia, convivència i reconciliació entre catalans" que representarà Iceta.

Zapatero i Borrell carreguen contra l'independentisme

I la mà dura contra l'independentisme l'ha escenificat l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, que ha lamentat que la "visió limitada" del expresident Carles Puigdemont hagi donat una mala imatge de Catalunya a nivell internacional, on va haver-hi "unanimitat" en el rebuig a la declaració unilateral d'independència (DUI).



"Si un dóna un repàs als grans problemes geopolítics del món, solament trobarà un en el qual hi hagi unanimitat: ningú ha considerat ni seriós ni admissible la declaració d'independència dels catalans", ha afirmat, cridant a recuperar el respecte a "la pluralitat i la diversitat" perquè, com estableix la democràcia, "governin les lleis i no els homes al seu capritx i el seu arbitri".



"Afortunadament, la democràcia, que és un sistema savi, ja va posar en clar que cap home ha d'estar per sobre de la llei. És igual que vagi a la recerca d'una república, que estigui a Brussel·les o que estigui on estigui. Primer les lleis i després la voluntat dels governants", ha resolt Zapatero.



També contundent ha estat Josep Borrell, en acusar a l'independentisme d'haver elevat el debat sobre el conflicte català fins a un àmbit "religiós".



"No podem acceptar quan algú diu que si el meu partit perd les eleccions, com fa el capellà Junqueras, no serà un problema del meu partit, sinó que serà un problema de Catalunya i haurà perdut la seva dignitat. Això és una actitud predemocrática. Tampoc que es digui que s'ha d'escollir entre el ben i el mal, perquè això és medieval i d'abans de la revolució francesa", ha sentenciat.