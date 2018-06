Una immensa cadena humana travessa Euskadi en defensa del dret a decidir

Aroa Arrizubieta va venir al món el 2002, el mateix any que l'euro va arribar a les nostres butxaques. Paulo Muñoa va néixer força abans, el 1941, quan la compra es pagava amb pessetes i la llibertat, en cas que t'atrevissis a buscar-la, amb la teva pròpia vida. Democràcia i dictadura. Aquest diumenge, Aroa i Paulo es van encarregar d'obrir i tancar una multitudinària cadena humana de 202 quilòmetres de llarg que ha demanat el mateix que el 2002, i fins i tot que el 1941: reconeixement i respecte del dret a decidir, una formulació que grinyola a Madrid i que obre nous consensos a Euskadi.



L'última aventura de Gure esku Dago ( És a les nostres mans), una plataforma ciutadana basca que reivindica la celebració d'una consulta sobiranista, ha aconseguit treure al carrer al voltant de 100 mil persones. Han estat elles les encarregades d'unir per primera vegada les ciutats de Donostia i Vitòria-Gasteiz, passant per Bilbao. Ciutats, pobles, carreteres... La cadena humana ha travessat la geografia basca i s'ha convertit en un dels temes més comentats de les xarxes socials gràcies a hashtags com #BasqueDecides o #GizaKatea (Cadena Humana).

Hi ha hagut milers de rostres anònims, com Aroa i Paulo, però també s'hi han deixat veure algunes cares conegudes. Hi eren per exemple, Andoni Ortuzar i altres representants del PNB com Joseba Egibar, parlamentari basc, o altres membres de l'òrgan de direcció nacional d'aquesta formació. No hi han faltat Arnaldo Otegi, màxim responsable d'EH Bildu, ni tampoc Pili Zabala, parlamentària d'Elkarrekin Podem i excandidata a lehendakari per la formació morada. El seu germà Joxi va ser assassinat pel terrorisme d'estat el 1983.



Hi havia polítiques i polítics, i també alcaldes. Els més coneguts eren els responsables municipals de Bilbao, Vitòria i Donostia, tots ells del PNB. Rostres bascos, i també catalans. El diputat d'ERC Gabriel Rufián ha pres part en el tram de Donostia, mentre que Elisenda Paluzie, actual presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha estat a la Plaça El·líptica de Bilbao, on s'ha trobat amb la representant de la CUP Mireia Boya, amb l'integrant d'Òmnium Ignasi Termes i amb Aurora Madaula, de Junts per Catalunya.

La cadena humana de Vitoria.

La cadena humana ha començat a les 12.00, però l'ambient es palpava des de primera hora del matí en pràcticament tot el territori basc. Segons ha informat Gure esku Dago, s'han mobilitzat fins a mil autobusos, el que ha provocat que s'haguessin de contractar vehicles de fora de la Comunitat Autònoma Basca. El desplegament ha comptat amb el suport i la col·laboració de cinc mil voluntaris. El sol, després d'una nit de tempestes, hi ha posat també el seu gra de sorra.



Quan el rellotge ha marcat les 12.00, les més de cent mil persones que portaven mocadors blancs amb el lema Gure esku Dago ja s'havien pres de la mà en el llarg trajecte que a través de pobles, ciutats i carreteres ha aconseguit unir Vitòria-Gasteiz, Bilbao i Donostia. En el tram hi ha hagut moments especials, com el viscut al quilòmetre 193: allà hi eren, entre aplaudiments, les mares i pares dels joves d'Altsasu condemnats a penes de presó per una baralla de bar.