Nova manifestació en defensa del model d'immersió lingüística en català a l'escola. Milers de persones han marxat aquest dissabte pel centre de Barcelona en una protesta convocada per la plataforma SomEscola i el sindicat USTEC, majoritari al sector, per reivindicar el model d'escola catalana i per manifestar el seu rebuig als plans anunciats pel Govern central de limitar el sistema d'immersió.

La manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema "La escola catalana, democràtica i cohesionadora no té por", s'ha iniciat a un quart de sis de la tarda a la confluència del carrer Pau Claris amb la Ronda de Sant Pere, per finalitzar al Parc del Nord, on hi ha prevista una actuació del raper Valtonyc, condemnat a tres anys i mig de presó per delictes com enlairament del terrorisme, amenaces, calúmnia i injúries tombes a la Corona.



En la marxa, que ha arrencat amb retard a causa de la pluja, hi han participat el president del Parlament, Roger Torrent, i dirigents de tots els partits catalans, excepte el PP i Ciutadans. En la capçalera hi han estat presents, a més de representants de la comunitat educativa, el propi Torrent; el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro i el d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri.

Mauri ha fet seu el lema de la manifestació i ha assegurat que l'escola catalana "no té por dels atacs del 155 i d'aquells que volen dividir" la societat. En una atenció als mitjans abans d'iniciar-se la marxa, ha afirmat que la comunitat educativa defensa un model "cohesionador i d'èxit", i ha reclamat al Govern central que no el "toqui"



Altres dels assistents a la manifestació són l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'exconsellera d'Educació Irene Rigau i dirigents polítics com Esther Niubó (PSC), Eduard Pujol i Josep Costa (Junts per Catalunya), Bernat Soler i Ernest Maragall (ERC) o David Companyon i Dolors Sabater (Comuns).

El sector de l'ensenyament ja va convocar concentracions davant els ajuntaments catalans el passat 28 de febrer, dues setmanes després que el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, anunciés que el Govern central té la intenció d'aprofitar el 155 per limitar la immersió en català. El ministre, concretament, va amenaçar de modificar el sistema de preinscripció escolar a Catalunya per "garantir" la "llibertat dels pares" a "elegir la llengua vehicular" de l'ensenyament dels seus fills.