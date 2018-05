El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha decidit ignorar el que han manifestat docents, alumnes i ex-alumnes de l'institut de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), El Palau, i donar per fet que en aquest centre d'ensenyament hi va haver professors que van humiliar fills de guàrdies civils com a conseqüència de la repressió del referèndum de l'1 d'octubre.



El ministeri ha informat aquest dilluns a través d'un comunicat que els secretaris d'Estat d'Interior i d'Educació José Antonio Nieto i Marcial Marín, es reuniran el proper dia 8, a la Delegació del govern espanyol, amb els guàrdies civils pares d'alumnes del col·legi per traslladar el suport del govern espanyol als agents, davant "comportaments sectaris, antidemocràtics i impropis d'un centre educatiu".

"Des de fa setmanes les secretaries d'Estat d'Interior i d'Educació, Formació Professional i Universitats estan fent un seguiment dels fets registrats en l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca així com d'altres possibles casos d'assetjament en centres escolars de Catalunya", ha fet saber el ministeri en la mateixa nota.

Concentració de suport als professors

Aquest mateix dilluns, un miler de persones s'ha concentrat davant l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per donar suport als nou docents investigats per la Fiscalia per delictes d'odi i assenyalats amb noms i fotografies per alguns mitjans de comunicació. Aquest diumenge, les parets de l'institut van aparèixer pintades amb insults i amb els noms i cognoms d'aquests professors.



Davant d'una pancarta amb el lema "Jo també sóc profe del Palau", un ex-alumne, Adrián Ruiz, ha donat testimoni positiu del seu pas par l'institut i ha llegit un manifest en defensa dels professors, de la seva feina i de "la bona convivència que sempre s'ha viscut al centre"

Concentració amb cartells de suport als professors de l'institut El Palau de Sant Andreu de la Barca / S.F.

A la concentració, convocada per iniciativa d'alumnes, ex-alumnes i familiars de l'institut El Palau, s'han afegit representants de la comunicat educativa, sense símbols ni banderes, i només amb cartells de suport als docents, per tal de deixar clara, com ha explicat Adrián Ruiz, la seva voluntat de no ser "utilitzats per cap ideologia".

Acusació de la Fiscalia

El ministeri públic acusa els nou professors de lesionar la dignitat de les persones per motius de discriminació per nacionalitat i a cinc d'ells també per un delicte d'injúries greus contra els cossos i forces de seguretat, per haver criticat la violència policial durant la jornada del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.



Segons la Fiscalia, els professors denunciats d'aquest institut de Sant Andreu de la Barca -on la Guàrdia Civil té una caserna-, van fer a classe, el dia 2 d'octubre, comentaris titllant els agents de la Guàrdia Civil d'"animals", i de "bèsties que només saben donar pals". Els acusen també d'haver demanat els fills dels agents que aixequessin la mà, assenyalant-los així enfront dels seus companys.

Acusació sense fonament, denuncia un professor

El professor de l'IES Palau Josep Lluís Alcázar ha negat reiteradament que els professors assenyalessin a cap alumne per ser fill de Guàrdia Civil després de l'1 d'octubre.



Ha explicat a diferents mitjans que els professors van decidir guardar uns minuts de silenci el dia 2 d'octubre, igual que en altres col·legis, que ho van fer a les portes del centre, que els alumnes que van voler van anar durant aquella estona al pati, allunyat del lloc on els docents es reuneixen per actes com aquest, i que no es va llegir cap manifest, "perquè sabem de la sensibilitat de l'institut en el qual estem", va dir.

Alcázar ha destacat que, des que s'han donat a conèixer els noms dels professors i les aules en les quals s'haurien donat aquestes situacions, són els propis alumnes els qui estan aixecant la veu per rebutjar que s'intimidés a cap alumne.



El cas ha provocat que a les xarxes socials nombroses persones hagin mostrat la seva solidaritat amb els professors afectats i pengin fotografies pròpies amb l'etiqueta "Jo també sóc docent d'El Palau" (Jo també sóc docent del Palau).

Docents assenyalats

La difusió per part del líder de Cs, Albert Rivera, de la nota publicada per un mitjà de comunicació de Madrid, amb les fotografies i noms que també han aparegut a les pintades a les portes de l'institut, ha estat contestada amb una gran quantitat de missatges de rebuig. "Con cobardía nunca se vence al nacionalismo", va escriure Rivera en el seu compte de twitter.

Familiars dels docents encausats, han fet pública una carta en la qual assenyalen que "del miler d’estudiants que té l’institut, s’han personat com a part acusadora un total de divuit famílies".



"Denunciem la manca de rigor d’alguns mitjans de comunicació, així com la campanya mediàtica que ha donat per bons els arguments de la fiscalia, sense esperar l’acció de la justícia. Denunciem també que membres del govern espanyol s’hagin posicionat al costat de la fiscalia qualificant de lamentables uns fets que no han estat provats", diuen en el seu escrit



A més, entitats del món de la pedagogia com Rosa Sensat o els sindicats USTEC, CGT i COS, s'han pronunciat en suport dels docents denunciats per la Fiscalia.

"Intens treball" d'Interior, Educació i la Guàrdia Civil

Ara Interior explica que a la reunió convocada a la Delegació del govern espanyol, "els dos secretaris d'Estat, exposaran a la representació de pares els resultats de les recerques obertes sobre el succeït en l'IES El Palau", i "els informaran dels treballs de posada en comú realitzats en les últimes dates per la Secretaria d'Estat de Seguretat i la Secretaria d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats sobre altres possibles casos d'assetjament escolar a Catalunya. "Un intens treball", diuen, "que ha estat acompanyat de reunions amb la Direcció general de la Guàrdia Civil, amb el cap de la Zona de Catalunya del Cos -tinent general Gozalo- i amb pares dels alumnes “humiliats”.