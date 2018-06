Interior inicia els tràmits per acostar els presos polítics a presons catalanes

Els presos polítics estan més a prop de tornar a Catalunya que mai. El Ministeri d’Interior ha iniciat els tràmits per al seu trasllat a Catalunya. El jutge Pablo Llarena ha contestat l’escrit d’Institucions Penitenciàries per insistir que la decisió d’acostar els presos és d’Interior i no pas seva. Aquest moviment, de moment, només afectaria als líders de les entitats independentistes, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a l’expresidenta del Parlament Carme Focadell i a l’exconsellera Dolors Bassa.



Tots quatre han demanat el seu trasllat per motius de “vinculació familiar”. Sánchez ha demanat que el portin a Quatre Camins; Cuixart a Brians II; Bassa a Figueres i Forcadell a Wad-Ras (Barcelona). No són els únics processats que han demanat el trasllat, però les primeres sol·licituds que han arribat al Tribunal Suprem i sobre les quals el jutge ha decidit només afecten a els quatre presos.



Els directors de les presons d’Alcalà Meco i Soto del Real (Madrid) on es troben actualment han demanat a Llarena si existeix qualsevol inconvenient per procedir al trasllat. Ara Llarena ha contestat dient que no existeix "raó processal que condueixi a la custòdia dels processats a cap centre penitenciari concret, estant la decisió subjecta als criteris penitenciaris que la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries consideri d’aplicació".



El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ja havia dit que iniciaria els tràmits de l’acostament un cop Llarena acabés la instrucció, que està a punt de produir-se. En aquella ocasió, Marlaska va dir que la decisió última penjava del jutge instructor, però Llarena va aclarir en una interlocutòria que la decisió sobre l’empresonament és de Presons, no del jutge.

Trapero processat

Aquest dijous també s’ha sabut que l’Audiència Nacional enviarà a judici a l’exmajor dels Mossos Josep Lluis Trapero per dos delictes de sedició i organització criminal pels fets del 20 i 21 de setembre davant la Conselleria d’Economia i per la jornada de l’1 d’octubre. L’excúpula de la conselleria d’Interior també l’acompayarà: l’exsecretari general d’Interior de la Generalitat César Puig i l’exdirector dels Mossos Pere soler també seran procesats. Aquesta confirmació s’ha produït després que la sala penal rebutgés els recursos dels denunciats.



Des de que el passat abril, Lamela confirmés el processament per sedició i organització criminal dels afectats, la defensa ha presentat diversos recursos. La jutgessa considera que hi ha “indicis racionals de criminalitats” basats en “fets objectius” i no en “meres conjectures o parers dels investigadors”.