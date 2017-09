El Ministeri de l'Interior ha utilitzat vaixells per allotjar els agents que integren EL dispositiu repressiu decidit pel govern espanyol, per intentar frenar els preparatius del referèndum l'1 d'octubre.



Es tracta d'un dels majors dispositius de seguretat dels darrers anys amb un desplegament en què, segons fonts consultades per Europa Press, s'arribarien a mobilitzar 4.000 agents de la Policia Nacional i de la Guardia Civil a Catalunya.

Interior ha llogat per a tal fi vaixells en els quals allotjar els agents antiavalots que s'estan traslladant a Catalunya. Dues de les embarcacions es mantindran atracades al port de Barcelona i, la tercera, fondejarà a Tarragona.



Entre els agents mobilitzats de tots els punts d'Espanya es troben efectius d'Informació i de Policia Judicial, a més de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) i el Grup d'Acció Ràpida (GAR), la Unitats de Reserva i Seguretat (GRS) i la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Guàrdia Civil.

Interior ha cursat, d'altra banda, una instrucció que modifica el règim de vacances, permisos, llicències, jornada i horaris del personal que participa en el dispositiu extraordinari. Interior assegura que, excepcionalment, es podrà prorrogar el període de vigència de l'ordre si les circumstàncies així ho aconsellen.



Les direccions generals de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han informat a les associacions i sindicats d'ambdós cossos d'aquesta instrucció per la qual es suspenen les lliurances entre el 20 de setembre i el 5 d'octubre, encara que ampliable si les circumstàncies així ho aconsellessin.



Durant aquest temps, excepte circumstàncies excepcionals, no es concedirà als guàrdies civils destinats o en comissió de servei a Catalunya vacances, permisos o llicències.



Oficials de la Guardia Civil volen controlar els Mossos

La Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil ha demanat que la Delegació del Govern a Catalunya assumeixi el control dels Mossos d'Esquadra davant la "passivitat" que, al seu parer, estan exhibint davant el procés sobiranista català per les "directrius polítiques" de la seva cúpula.



Aquesta associació, que representa els comandaments de la Guàrdia Civil, ha emès un comunicat per alertar que aquestes directrius poden "posar en risc la seguretat dels ciutadans i la imatge del país", informa l'agència EFE.

Segons la Unió d'Oficials els 17.000 agents del cos dels Mossos d'Esquadra, "semblen estar coartats per la politització de la seva cúpula de comandament ".



L'associació demana en el seu comunicat que es prenguin "les mesures necessàries" per part del conjunt dels responsables polítics, "amb l'únic objectiu", diieun "de preservar la seguretat del conjunt dels ciutadans catalans".