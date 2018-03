La repercussió internacional del conflicte entre Catalunya i l'Estat espanyol ha pujat un altre esglaó. Esquerra Republicana de Catalunya ha demanat formalment aquest dijous al Congrés dels Diputats que el ministre d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, expliqui les "pressions" que, segons denúncia, exerceix el govern de Mariano Rajoy sobre el cos consular assentat a Barcelona.



El portaveu parlamentari d'ERC, Joan Tardà, ha registrat aquesta sol·licitud d'explicacions del cap de la diplomàcia espanyola després de l'últim episodi que s'ha viscut aquests dies amb el cessament del cònsol honorari de Finlàndia, Albert Ginjaume. El Govern finlandès ha reconegut que la destitució s'ha produït "a petició del Govern espanyol" perquè estava exercint "activitats inadequades per a un cònsol honorari".

Es tracta, segons Tardà, d'una ingerència evident en la política exterior d'un tercer Estat, com Finlàndia, que "posa en relleu, una vegada més, el nerviosisme de l'Estat espanyol en relació amb el procés d'independència català".



L'Executiu finlandès assenyala, en un comunicat publicat a la web de la seva Ambaixada a Espanya, que el cessament del seu cònsol a Barcelona s'ha produït a petició del Ministeri d'Afers Estrangers per estar exercint activitats que "estan relacionades amb la situació política que viu Catalunya en l'actualitat".

L’ambaixada de Finlàndia, per la seva banda, ha emès un altre comunicat en què qualifica d’exemplar la feina de Ginjaume i en què explica que l’ha hagut de destituir a petició del govern espanyol, perquè segons el Conveni de Viena, els estats receptors tenen la facultat d'autoritzar l'activitat dels cònsols nomenats pels governs estrangers.



El cessament del té a veure, segons ha explicat el propi cònsol destituït, amb la seva decisió de convidar a l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa (PDeCAT) i presidenta de la Diputació de Barcelona a un esmorzar amb el cos consular.

Ginjaume considera que el govern espanyol vol influir en tot el cos consular de Barcelona i que la seva destitució respon a una 'caça de bruixes' sense motiu ja que mai ha manifestat que sigui independentista. Així ho ha explicat en entrevistes a Televisió de Catalunya i a Cugat.cat, en les quals també ha assenyalat que va convidar Conesa com a 'cinquena autoritat de Catalunya', ja que és la presidenta de la Diputació de Barcelona.



Amb Ginjaume ja són quatre els cònsols honoraris a Barcelona que han estat cessats per activitats relacionades amb el procés secessionista, després del de Letònia, Xavier Vinyals --cessat en 2016 per exhibir una estelada en la façana del consolat--; el de Filipines, Jordi Puig --que va participar en una manifestació durant l'aturada convocada a Catalunya el 3 d'octubre-- i el búlgar Hristo Stoichkov. L'ex-futbolista va ser cessat a l'octubre després d'una aparició pública en la qual va titllar de franquista a la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría.



Suport de noranta-quatre cònsols

La destitució ha estat seguida d'un moviment de disconformitat entre el cos consular. Segons que informa Vilaweb , noranta-quatre cònsols de Barcelona han mostrat el seu suport a Albert Ginjaume, en dues cartes adreçades a l’ambaixada de Finlàndia a Madrid. L’Associació Consular i el Cos Consular de Barcelona reconeixen en aquest escrit la tasca de Ginjaume i mostren la seva sorpresa per la seva destitució.



Ginjaume va ser acomiadat aquest dimecres en un acte després que l’ambaixadora de Finlàndia a Madrid acceptés la seva destitució per petició del govern espanyol.