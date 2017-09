A la recta final abans de l'1-O tots els bàndols busquen qualsevol suport que puguin unir a la seva causa. Mariano Rajoy va aconseguir aquest dimarts que el president dels EUA, Donald Trump, es posicionés a favor que Espanya "seguís unida". En la línia del 'líder' de la diplomàcia occidental, tots els governs sota l'òrbita OTAN han donat l'esquena a l'aspiració sobiranista catalana. Però els palaus presidencials no són l'únic terreny on es lliura la batalla per l'1-O.



Una prova d'això és que tot i que la Guàrdia Civil porta dues setmanes tancant pàgines web relacionades amb el referèndum, aquestes segueixen sorgint com bolets. L'activisme digital s'ha posicionat del costat de la Generalitat i està fent ús d'un valor intrínsec d'Internet: els intents de censura es combaten amb extrema facilitat, més encara quan qui tracta d'imposar-la és un node tan petit com la jurisdicció espanyola.



Els defensors del referèndum sobiranista estan utilitzant velles tàctiques d'activistes informàtics per mantenir vives les webs que ho publiciten i allotgen informació sobre on anar a votar, i el Partit Pirata de Catalunya té molta culpa d'això. Pirates de Catalunya va llançar les primeres web-mirall de referendum.cat un dia després que aquesta fos intervinguda, i va cridar als rebels digitals a fer el mateix en defensa de la llibertat d'expressió. "Vam posar la situació en coneixement de les comunitats hacker del món i només vam fer un prec específic: que no s'ataqui a cap web de l'Estat espanyol", explica Josep Jover, advocat del partit i candidat pirata en diversos processos electorals.



Julian Assange no va ser l'únic que va respondre a la crida de Pirates: hackers de tot el globus i les principals organitzacions internacionals que vetllen pel respecte dels drets digitals han fet seva la reivindicació catalana. És fàcil trobar webs sobre el referèndum idèntiques a la de la Generalitat de Catalunya a dominis tan dispars com piolin.cat (una mofa sobre la decoració del vaixell on s'allotgen els policies desplaçats a Barcelona per l'1-O), o les no menys burlesques referendum.ninja, referendum.love, marianorajoy.cat (aquesta ja desactivada després detenció del hacker que la va crear, ja en llibertat el dilluns) o del vaixell insígnia de lluita contra la censura digital, wikileaks.org.



El tancament de webs, al TJUE



Les dues webs que replicaven a referendum.cat, i que Pirates de Catalunya va llançar sota el seu propi domini encara allotjades en servidors de França i Alemanya, van ser igualment inhabilitades (una, garanties.pirates.cat, segueix desactivada, mentre que referendum.pirata. cat ja ha estat redirigida) i els seus posseïdors, imputats.



La formació va elevar aquest dimarts una petició a la Comissió Europea perquè intervingui davant el tancament de les webs, cridant-la a garantir "de manera efectiva el dret a la llibertat d'expressió" i protegir la "prestació de serveis i neutralitat de la xarxa" que , entenen els pirates, es veuen violades per l'ordre espanyola.



Davant la negativa de Brussel·les a satisfer aquesta petició, Pirates ha presentat aquest dimecres un recurs per omissió davant del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE), denunciant a la Comissió per "haver permès la vulneració de drets de ciutadans de la Unió". Aquesta iniciativa segueix la pauta marcada per l'estratègia jurídica sobiranista que va revelar Público, que intentarà per tots els mitjans que siguin els tribunals europeus i no les sales de justícia espanyoles les que dirimeixin sobre el dret a decidir i totes les accions al voltant del 1- O.



Una màquina que trepitja drets digitals

Més enllà dels aferrissats debats que se succeeixen en aquests dies sobre Espanya i la seva relació amb Catalunya, l'actuació del Govern i els jutges espanyols torna a demostrar que l'extensió a Internet dels drets fonamentals que els ciutadans tenen reconeguts en el món físic té greus deficiències.



La Policia va registrar el domicili d'un jove i va canviar les contrasenyes de les seves xarxes socials per informar sobre el web referendum.cat



L'obertura de pàgines web sobre el referèndum ha convertit el Partit Pirata de Catalunya en una de les formacions amb més imputats en relació a la consulta sobiranista. Dos dels seus membres, així com quatre simpatitzants, estan sent investigats per les autoritats. Entre aquests últims es troba el jove valencià de 21 anys que va veure com la Policia registrava el seu domicili, confiscava tres discos durs i canviava les seves contrasenyes "o qualsevol mesura de seguretat" que protegís les seves xarxes socials i serveis d'emmagatzematge de dades, amb el pertinent mandat judicial. Tot això per publicar, presumptament, llistes on els internautes podien informar-se sobre l'1-O. Per processos similars han passat els deu imputats per replicar el web del referèndum, que van quedar en llibertat aquest dilluns.



Missatge a Twitter del jove detingut, amb informació sobre la forma de consultar la pàgina web del referèndum de Catalunya.

El tancament de webs o la violació de la privacitat dels usuaris per mandat judicial ha mogut al grup hacktivista Xnet a publicar una guia amb eines digitals per protegir els drets fonamentals a Internet. "El que està passant a Espanya aquests dies en relació amb la situació a Catalunya és una fita importantíssima per a la defensa de les llibertats i drets en l'era digital a tot el món. La reacció del govern central ha mostrat la manifesta necessitat per part de tota la població -no només dels que viuen a Catalunya- de tenir eines per poder garantir els seus drets fonamentals de forma autònoma de qualsevol tutela injustificada o arbitrària ", justifica el grup.



Passi el que passi després de l'1-O i els dies posteriors, els experts anuncien que les seves seqüeles es deixaran notar durant anys. També ho seran en el terreny digital, on el tancament de webs ja ha provocat que es compari a l'Estat espanyol amb Turquia. Tal com exposava l'Electronic Frontier Foundation, la principal observadora dels drets digitals a nivell internacional, "la presa dels dominis .cat és una preocupant senyal que el govern espanyol posa els seus propis interessos en apaivagar el moviment independentista català per sobre de els drets humans dels seus ciutadans a accedir a un Internet lliure i obert, i ens unim als catalans ordinaris per condemnar-lo".