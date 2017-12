La reedició de la majoria independentista en les eleccions del 21D no ha significat en absolut un alleujament del control de l'Estat sobre els comptes de la Generalitat. Tot el contrari. El Govern prorroga i intensifica el control financer de la Generalitat que ja va decretar el passat 20 de setembre, ara, en aplicació del 155.

La Comissió Delegada del Govern central per a Afers Econòmics ha acordat noves condicions de control per als pagaments i contractes que dugui a terme la Generalitat, amb l'objectiu d'evitar el finançament "d'activitats il·legals". Les mesures es van aprovar el passat 21 de desembre, i les ha publicat el BOE aquest dimecres.

Aquestes mesures imposen la necessitat que la intervenció general de la Generalitat certifiqui que els pagaments de la Generalitat no financen cap activitat "il·legal", així com també els pagaments a través d'entitats de crèdit contractades. Aquests certificats s'hauran de transmetre al Ministeri d'Hisenda, acompanyats d'una declaració responsable signada pels responsables de les entitats o organismes competents de la Generalitat. Igualment haurà d'autoritzar el ministeri l'endeutament de qualsevol entitat del sector públic de la Generalitat.

Les mesures que publica el BOE deroguen les que es van aprovar el passat 20 de setembre, i s'apliquen "en execució" de la resolució del Senat del 27 d'octubre que donava via lliure a la intervenció de l'autogovern per l'article 155. Aquesta intervenció havia de durar teòricament fins a la constitució del nou Govern de la Generalitat, però la pròrroga es va aprovar el mateix dia en que els catalans votaven per elegir aquest nou govern, el 21D.

Fiscalitzar el Diplocat liquidat

També aquest dimecres, PP, PSOE i C's han aprovat, en comissió mixta del Congrés i el Senat, que el Tribunal de Comptes fiscalitzi els comptes del Diplocat entre els anys 2011 i 2017. Aquest organisme, que s'ocupa de l'acció exterior de la Generalitat, va ser fulminantment liquidat el 27 d'octubre pel president espanyol, Mariano Rajoy, quan intervenir l'autogovern català en aplicació del 155.