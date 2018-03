El candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), ha presentat aquest dilluns al matí un recurs d'apel·lació davant la Sala Penal del Tribunal Suprem perquè li permeti "al més aviat possible" un permís per a acudir a la seva investidura al Parlament. El recurs arriba el primer dia hàbil després que divendres passat el jutge instructor de la causa, el magistrat del mateix Suprem Pablo Llarena, va denegar-li no només la llibertat provisional, sinó també un permís penitenciari per acudir al seu propi ple d'investidura.



En el recurs Sànchez demana que la petició es tramiti amb la màxima celeritat possible tenint en compte "la suma excepcionalitat dels interessos en joc": tant els drets polítics del candidat a ser investit com els dels seus milions de votants, al·lega.



La defensa de Sànchez puntualitza que, tot i que el ple d'investidura previst inicialment per aquest dilluns ha estat ajornat pel president del Parlament, Roger Torrent, aquest no pot esperar indefinidament a saber si Sànchez pot acudir o no al ple, i assegura que qualsevol demora pot suposar una "frustració irremeiable".

Després de la decisió de divendres de Pablo Llarena, la defensa de Sànchez va anunciar que presentaria aquest dilluns a primera hora una demanda davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). De fet, Torrent va ajornar el ple a l'espera que s'hi pronunciés el tribunal amb seu a Estrasburg. Finalment, però, la defensa de Sànchez ha optat per recórrer de nou davant el Suprem -si bé ja no davant Llarena-. Per poder acudir al TEDH, cal haver esgotat abans totes les vies judicials a nivell estatal.

En el seu recurs, la defensa de Sànchez assenyala que, amb la negativa a permetre'l acudir a la investidura, s'estan vulnerant diversos drets fonamentals: el dret de participació política i accés als càrrecs públics, el dret a la presumpció d'innocència, i el dret a expressar opinions polítiques i al pluralisme polític. En aquest sentit, l'escrit recrimina que, en el cas de Sànchez, es criminalitzen idees.



A més, s'hi argumenta que la privació del candidat a acudir al ple suposa "una greu restricció de la democràcia com a valor superior de l'ordenament constitucional espanyol, ja que s'impedeix a una cambra parlamentària designada per sufragi escollir el candidat amb més suports".

Les consideracions polítiques de Llarena

El recurs també assenyala com la resolució de divendres del jutge Llarena introduïa "consideracions d'oportunitat política totalment impròpies d'un sistema en què regeix la divisió de poders". Es refereix als paràgrafs en què Llarena es permet dubtar de la idoneïtat de Sànchez com a candidat, quan diu que "a més d'estar privat de llibertat en el moment d'iniciar-se els comicis, no oferia per als seus electors el lideratge que ara reclama", o en què afirma que la candidatura [de JxCat] "presenta altres integrants, tots ells amb el mateix nombre de suports en els electors, en què no s'aprecien els riscos col·lectius que s'intenten conjurar"