Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, és d'aquestes persones que parlen clar. Sense traves. Agradin o no les seves opinions. Poques vegades se l'ha pogut veure llegint des de la tribuna del Congrés dels Diputats. Dimarts tampoc ho va fer. Des del estrada de la cambra baixa, Tardà va titllar el PSOE de "cínics", "hipòcrites" i "oportunistes". També de manipular a les víctimes del franquisme al seu gust. "Potser estava molt exaltat. Em vaig sentir molt ofès", va reconèixer un dia després el polític republicà en conversa telefònica amb Público.



El motiu? Els socialistes van portar al Ple una Proposta No de Llei (sense efecte vinculant) per declarar nul·les les sentències dels tribunals de repressió franquistes. I Tardà va explotar. Va explotar perquè el dirigent d'ERC ha portat al Congrés aquesta mateixa petició en múltiples ocasions. Durant el debat parlamentari de la Llei de Memòria Històrica, que es va aprovar el 2007, i després també. De fet, l'última vegada va ser aquest mateix any. Els socialistes sempre van votar en contra de la proposta dels republicans catalans. És més, el ministre de Justícia de Zapatero Francisco Caamaño va argumentar en 2010 que la proposta d'ERC era un "impossible jurídic". Abans fins i tot, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, es va comprometre a declarar nul·les les sentències. És evident que no va complir.

Vostès [ERC] van votar al Congrés en contra de la Proposició No de Llei del PSOE que demanava declarar nul·les les sentències dels tribunals franquistes. És més, ha acusat el PSOE de "cinisme" des de la tribuna. Per què?

Les sentències dels tribunals franquistes només es poden anul·lar mitjançant una llei. Ja sigui una llei ad hoc o modificant el punt 3 de la Llei de Memòria

El motiu és evident. Les sentències dels tribunals franquistes només es poden anul·lar mitjançant una llei. Ja sigui una llei ad hoc, només per això, o modificant el punt 3 de la Llei de Memòria Històrica que assenyala que els tribunals franquistes són il·legítims (però no il·legals). El PSOE sap això. De sobres. Però van decidir presentar una PNL que no té efectes jurídics. Segueixen manipulant a les víctimes del franquisme i als seus familiars fent-los creure que la Llei de Memòria Històrica o la PNL que van aprovar ahir és suficient per a declarar nul·les les sentències. I això és fals. Jo mateix vaig demostrar temps enrere que els jutjats militars estan rebutjant anul·lar les sentències franquistes perquè aquesta possibilitat no té cabuda dins de la Llei de Memòria Històrica.



No obstant això, el PSOE segueix insistint en fer creure que han anul·lat les sentències. Nosaltres ho hem dit ben clar: no es pot anul·lar una sentència judicial sense una llei. De fet, ahir mateix vam demanar que es presentés la mateixa esmena a la Llei de Memòria Històrica, que ja vam presentar en 2007, perquè es puguin anul·lar les sentències de veritat. El PSOE ens va dir que no. Això què és?

Digui-m'ho vostè

T'ho explico amb un exemple. Avui he rebut dues trucades molt tristes de dos familiars de víctimes del franquisme. Em mostraven la seva alegria ja que el Congrés per fi havia anul·lat les sentències. L'havien llegit en algun diari. Els he hagut d'informar, amb molt de dolor, que no és així. Que el Congrés no només no va anul·lar les sentències sinó que el PSOE va rebutjar modificar la Llei de Memòria Històrica o tramitar una nova llei. El d'ahir va ser una declaració. Sense més efecte jurídic. És molt lamentable.

Asco tu cinismo de hacer creer a las víctimas que ayer se anularon sentencias franquistas como en Cat. No te da vergüenza? @sanchezcastejon — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) September 13, 2017

Estem en el 2017 i el PSOE segueix jugant a l'oportunisme i manipulant els sentiments de persones que porten 40 anys lluitant perquè s'anul·lin les sentències que van enviar davant d'un escamot d'afusellament o a presó durant 20 o 30 anys als seus éssers estimats. No té perdó. És molt degradant. Per això jo els vaig dir, des de la tribuna, que és molt trist que manipulin els seus morts, però que deixin en pau als nostres [en referència a Lluís Companys]. Em sento ofès pel PSOE.

Li va sorprendre que Units Podem donés el seu suport a la PNL i introduís una esmena que es limita a afegir que totes les víctimes del franquisme eren "honorables"?

El Congrés no només no va anul·lar les sentències sinó que el PSOE va rebutjar modificar la Llei de Memòria Històrica o a tramitar una nova llei

Era necessari? És a dir, cal dir que les víctimes del franquisme són honorables? Em va sorprendre i em va entristir. Però aquí que cadascú faci el que vulgui. Nosaltres hem estat coherents amb els nostres plantejaments i hem fet tot el possible per les víctimes. A Catalunya hem declarat nul·les de ple dret totes les sentències que es van dictar en sòl català. No podem anul·lar les que es van dictar en tribunals que no estan a Catalunya, ni les del Tribunal de l'Ordre Públic, que tenia la seva seu a Madrid.

Pel lector menys iniciat, quina és la diferència entre dir que els tribunals franquistes eren il·legítims, tal com ho recull la Llei de Memòria, i declarar nul·les les sentències, tal com ho ha fet el Parlament de Catalunya?

La nul·litat d'una sentència només es pot adquirir si es declara al tribunal com il·legal. Un tribunal il·legítim és un tribunal legal i les seves sentències, per tant, també ho són. La qüestió és important per diversos motius. D'una banda, per la nostra pròpia dignitat. No volem reconèixer la legalitat del franquisme. D'altra banda, és important perquè obre la porta de la justícia a moltes víctimes o familiars de víctimes de la dictadura.

Si es declaressin nul·les les sentències, aquells que van ser condemnats pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques a multes o que li van ser requisades seves propietats, podrien reclamar jurídicament aquests béns?

"Estem en 2017 i el PSOE continua jugant a l'oportunisme i manipulant els sentiments de persones que porten 40 anys lluitant"

La declaració de nul·litat d'aquestes sentències permet una porta molt més ampla per a aquestes reclamacions que la que permet la Llei de Memòria Històrica.

Vostès ja van denunciar durant el debat parlamentari de la Llei de Memòria Històrica de declarar els tribunals franquistes il·legítims no era suficient, que s'havia de declarar nul·les de ple dret aquestes sentències.

Sí, de fet, nosaltres vam votar en contra de la Llei de Memòria Històrica. Va ser una de les condicions que vam posar a Zapatero per recolzar la seva investidura, però finalment ens vam quedar sols en el "no" a aquesta llei.

Per què?

Perquè la Llei de Memòria no reconeix jurídicament a les víctimes del franquisme i només reconeixent-les jurídicament aquestes persones poden anar als tribunals per demanar justícia. Si l'Estat no et reconeix jurídicament com a víctima, no pots reclamar res. Aquesta és la part fonamental. Però tot està lligat.

Recordo un debat parlamentari, el 2010, en el qual vostès van presentar aquesta mateixa esmena a la Llei de Memòria Històrica i que el PSOE ho va rebutjar al costat del PP. Vostè va dir aleshores que algun dia els joves socialistes retreurien als seus dirigents la seva falta de valentia amb les víctimes.

Sí. És una reclamació que hem portat a Congrés 7 o 8 vegades. Cada vegada que l'hem portat, la contestació del PSOE ha estat més violenta. Hem insistit i molt.

Seguiran insistint?

"Mai hem estat tan lluny del PSOE com estem ara"

Sí. Portarem la Llei que hem aprovat a Catalunya a Madrid. La llei catalana té un únic punt que afirma que els tribunals franquistes eren il·legals i les seves sentències nul·les de ple dret. Al Parlament, el PSC va votar a favor. Veurem com vota al Congrés. El PSOE tindrà una altra oportunitat de fer a l'Estat espanyol el mateix que el PSC ha votat a Catalunya. Una més.



No només el PSOE va canviar el seu vot al Congrés. PP i Ciutadans també van votar a favor al Parlament i en contra a Madrid.

Aquí a Catalunya no es van atrevir a votar que "no". No obstant això, l'únic responsable és el PSOE. Ho podrien haver solucionat quan governaven. I ara, que estan a l'oposició, tampoc s'atreveixen a portar-lo endavant en forma de llei. El que van fer ahir [dimarts] no ho perdonarem mai. Mai. El dany que van fer a les víctimes del franquisme, siguin moltes o poques les que quedin amb vida, no els ho perdonarem mai. El PSOE no té perdó.



Va interpretar aquesta PNL del PSOE com un gest cap a Catalunya en un moment tan delicat com aquest? Algun tipus de gest de complicitat?

No. El que va passar ahir és un insult per les seves víctimes. No es pot ser tan insensible i ofendre les víctimes durant tant de temps. És incomprensible. Però ells sabran. Va ser una ofensa als antifeixistes, als antifranquistes, als republicans ... Si volien apropar-se a les víctimes catalanes, francament, va ser lamentable. És d'un cinisme impressionant. Em produeix veritable fàstic. Si el PSOE hagués acceptat l'esmena que nosaltres vam proposar ... ja estaria tot arreglat. Ahir es va demostrar que hi ha majoria parlamentària suficient per modificar la Llei de la Memòria Històrica i declarar, de veritat, nul·les totes les sentències.

Aquest nou enfrontament amb els socialistes, els allunya d'un possible pacte d'investidura que porti a Pedro Sánchez a la Moncloa?

No només el que va passar ahir. Cal mirar la posició que té el PSOE respecte al referèndum. Ens volen ficar a la presó. Han fet seu el vocabulari del PP. Parlen, per exemple, de desafiament. En els últims anys, ens hem anat allunyant, però ara estem més lluny que mai. El PSOE és còmplice de la repressió del PP a Catalunya.