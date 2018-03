Jordi Cuixart ha recordat als assistents a un acte organitzat per la plataforma Madrileñ@s por el derecho a decidir que es troba a la presó per haver reivindicat "el dret a votar en un refèrendum recolzat per l'àmplia mayoria de la societat i el Parlament català".



"Us necessitem, ens necessitem, en aquesta lluita compartida contra un Règim del 78 cada vegada més autoritari i il·legítim. Això no va de banderes, això no va de nacionalismes, això va de democràcia, de dignitat i de respecte", ha escrit el president d'Òmnium Cultural en un missatge adreçat des de la presó de Soto del Real a les persones reunides aquest dissabte al Teatro del Barrio, a Lavapiés.

Ha valorat el referèndum de l'1 d'octubre com una "victòria col·lectiva", com un "èxit que no poden ignorar, ni aquí, ni el la resta del món". "Ara que sembla que tot desperta, després d'un 8 de març inèdit, i grans mobilitzacions de jubilats, la lluita segueix a Múrcia, a Catalunya i ara també aquí, a Lavapiés, contra el racisme institucional", ha afegit, per concloure amb una cita de Pablo Neruda i una declaració d'afecte: "Podran tallar totes les flors però no podran detenir la primavera". "La primavera està cada vegada més a prop. Madrilenys, Catalunya us estima!".

Mireille Tumba llegeix missatge de Jordi Cuixart / J. P.

Susanna Barreda, companya de Jordi Sànchez, i Anna Gabriel, dirigent de la CUP exiliada a Suissa, també han fet arribar salutacions per destacar la importància que atorguen a les manifestacions de solidaritat. Barreda ha denunciat l'extensió de la repressió arreu l'Estat i ha posat en valor els esforços en defensa de la democràcia. Anna Gabriel ha parlat sobre República Catalana, que segons ha dit, s'ha de construir sobre la base la solidaritat. Solidaritat que també ha demanat a la ciutadania de Madrid, garantint que es retornarà amb escreix.



"La República Catalana, el dret d'autodeterminació, no es construeix i exerceix des de l'odi, res més lluny de la realitat, sinó que ho construïm i ho articulem des del més profund amor i un sentidíssim respecte", ha declarat Gabriel.



"Em sembla especialment important que en aquest Madrid antifeixista, que en aquest Madrid d'esquerres i rebel, en aquest Madrid de les mares contra la repressió, feu lloc a la solidaritat amb Catalunya, i que recordeu les persones injustament preses i de les que ens hem exiliat per aquesta persecució política que estem patint", ha afegit.



Ordre de presó aberrant

L'advocat Carlos Vila, que recentment ha visitat a Cuixart i té previst fer-ho aviat a Jordi Sànchez, ha explicat que des del punt de vista jurídic, les acusacions per sedició i rebel·lió no només no tenen fonament sinó que es basen en mentides. El poder judicial està al servei de l'executiu, ha denunciat. S'estan carregant la separació de poders. El manteniment en presó preventiva dels polítics catalans equival a un segrestament, és aberrant, segons ell.



I en quant a Carles Puigdemont i la resta d'exiliats, ha assenyalat que el jutge Pablo Llarena no demana l'extradició perquè sap que està prevaricant.



L'acte, que ha comptat amb l'actuació musical de Juanjo Anaya y Los Incrédulos, ha conclòs amb el cant de l'Estaca.

Actuació musical de Juanjo Anaya durant l'acte organitzat al Teatro del Barrio, a Lavapiés, per 'Madrileñ@s por el derecho a decidir' / J. P.