El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha explicat avui que la Generalitat seguirà actuant amb normalitat pel que fa a la gestió dels seus comptes, ja que considera que la intervenció prevista per l'Executiu central ha estat suspesa pels tribunals.



Junqueras ha anunciat, a més, que contactarà amb les entitats financeres "per via administrativa i notarial" per transmetre "normalitat".

El Govern central va acordar divendres passat assumir el control de les despeses essencials de Catalunya, després que la Generalitat es negués a seguir remetent un informe setmanal de les seves despeses al Ministeri d'Hisenda per verificar que no derivava recursos públics al referèndum convocat per l'1 d'octubre.



En resposta a aquesta mesura, el govern català va presentar ahir un recurs contenciós davant el Suprem, que incloïa una petició de suspensió de l'aplicació d'aquest acord, és a dir, de mesures cautelars, però fonts del tribunal han recordat que aquest tràmit obliga a traslladar a les parts perquè presentin al·legacions i que, en el cas de la part demandada -la Advocacia de l'Estat-, aquest termini és de deu dies, de manera que no se suspèn la intervenció.



No obstant això, després de la reunió d'aquest dimarts del Consell Executiu de la Generalitat, Junqueras ha al·legat de forma reiterada que l'admissió a tràmit del recurs ja té "efectes suspensius" sobre l'acord adoptat per l'Executiu central, de manera que la Generalitat seguirà actuant amb "normalitat" en relació amb la gestió dels seus comptes.



El Govern, per tant, seguirà actuant com si els seus comptes no estiguessin intervinguts i comunicarà per "via administrativa i notarial" a les entitats financeres que no hi ha cap variació i que han de continuar relacionant-se amb "normalitat" amb la Generalitat.



Sous dels funcionaris

Junqueras, a més, ha assegurat aquest dimarts que els funcionaris de l'Administració catalana cobraran "segur i amb total normalitat" tot i el contenciós entre els governs català i espanyol sobre la intervenció de les finances catalanes.



El Vicepresident i conseller d'Economia ha defensat que la Generalitat ha fet una "gestió exemplar" dels seus recursos i ha assegurat el Govern pot pagar als seus treballadors tot i que hi hagi aquesta situació actual de desacord amb l'Estat.



Després de reiterar la disposició del Govern a col·laborar amb tothom, també amb les entitats financeres, ha assegurat que disposen "de tots els recursos per fer front a totes les seves obligacions", i que les afrontaran per totes les vies.



Preguntat per si podria donar-se la circumstància que els funcionaris cobressin de la Generalitat i de l'Estat per separat, Junqueras ha ironitzat: "Doncs quina sort tindran. Suposo que el Ministeri d'Hisenda voldrà recuperar" el seu pagament.

Reunió d'aquest dimarts del Consell Executiu de la Generalitat

Junqueras assegura que el Govern central no pot retenir el que no és seu perquè són recursos propis de la Generalitat: "Què empara això? Hi ha alguna ordre judicial?", S'ha preguntat.



Per a ell, "si no hi ha una ordre judicial ni cap raó que ho empari, estarien cometent un delicte descomunal si ho fessin. I com els tercers permetrien que els convertissin en còmplices d'una cosa que no és legal?".



En preguntar com poden evitar la intervenció de les finances, el també conseller d'Economia ha respost que ho faran exercint les seves funcions i "convençuts que ningú actuarà fora de la llei".



Pel vicepresident, no hi ha raons legals ni de cap tipus que justifiqui que el Govern no pugui funcionar amb normalitat, més enllà de la necessitat de fer front a l'intent del govern del PP de "castigar el conjunt de catalans pel fet que hi ha un referèndum".