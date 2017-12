Junqueras demana al Suprem sortir de la presó pels "efectes molt rellevants" del seu encarcerament en el 21D

Oriol Junqueras torna a demanar la llibertat provisional. La defensa del vicepresident de la Generalitat cessat per Mariano Rajoy ha presentat un recurs davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem en què sol·licita la seva excarceració perquè el seu empresonament "està tenint ja efectes molt rellevants en la conformació lliure de la voluntat popular ha través de les eleccions". Junqueras, que també és el cap de llista d'ERC al 21D, està en presó preventiva des del 3 de novembre, pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició, malversació i d'altres, en relació a la declaració d'independència del 27-O.

En el seu recurs, Junqueras al·lega que "té dret a participar dels actes de campanya i a exercir la representació política dels ciutadans si resultés escollit, com a diputat o com a President del Govern". En aquest sentit, la defensa del líder d'ERC demana que se celebri una nova vista, amb assistència del propi Junqueras, per estudiar la seva petició

La defensa de Junqueras afegeix igualment que no existeix el "risc de reiteració delictiva" que Llarena situava com a principal argument per mantenir-lo a la presó, ja que "l'escenari polític actual és el d'acatament del 155 de la Constitució, el de sotmetiment a un procés electoral i el del cessament del Govern de la Generalitat". També recorda que Junqueras aposta per una "resolució bilateral dels conflictes polítics".

El conseller cessat de Justícia i número 5 de la llista d'ERC, Carles Mundó, que va ser company de cel·la de Junqueras a la presó d'Estremera fins al passat dia 4, ja va pronosticar aquest diumenge que el líder de la seva candidatura abandonaria aviat la presó, i que podriaexercir les seves funcions de diputat i, si resulta elegit, de president de la Generalitat.



Mundó, de fet, apostava per Junqueras com a futur president abans que pel president cessat, Carles Puigdemont, amb l'argument que aquest, "per molt injust que sigui admetre-ho, quan arribi a Espanya serà detingut i enviat a presó durant molt temps".