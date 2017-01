Junqueras i Saénz de Santamaría mantenen el frontó sobre el referèndum

BARCELONA.- Era més que previsible i la trobada de dues hores que aquest dimarts a la tarda han mantingut els números dos dels governs estatal i català, Soraya Saénz de Santamaría i Oriol Junqueras respectivament, ha servit per confirmar, de nou, l'abisme que separa ambdós executius pel que fa al referèndum.



Ja abans d'entrar a la reunió, que s'ha fet a la seu del Departament d'Economia de la Generalitat, Sáenz de Santamaría havia avisat que no podrien acordar cap referèndum. I a la sortida, la dirigent del PP s'hi ha refermat, amb l'argument que "no podem negociar allò de què no disposem, perquè això correspon al conjunt del poble espanyol" [de decidir-ho].

Junqueras, per la seva banda, ha manifestat que el to de la trobada ha estat "cordial" i que ell li ha explicat a la seva homòloga espanyol que "farem un referèndum i que la nostra voluntat és dialogar perquè sigui pactat, però no el condicionarem a què hi hagi un acord". "Fer el referèndum és la nostra voluntat i el nostre compromís i és evident que complirem amb el nostre mandat", ha insistit el també president d'ERC, que ha comentat també que "a ningú li ha de sorprendre que ells [en referència al govern espanyol] no hi estiguin d'acord".



El vicepresident català s'ha allargat més en la seva compareixença davant els mitjans després de la reunió i ha subratllat que ha servit perquè cadascú "deixi clares les seves respectives posicions". "Crec que el govern espanyol marxa plenament convençut que hi haurà un referèndum a Catalunya, perquè tenim tot la voluntat de fer-lo, de la mateixa manera que ells faran servir totes les eines, com han fet fins ara, per no facilitar-nos la feina", ha reiterat Junqueras, que ha conclòs que Saénz de Santamaría li ha deixat clar que "no volen parlar" sobre la possibilitat de fer una consulta acordada.