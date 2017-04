Junqueras reactiva l'opció de la DUI si el referèndum no és possible

Els darrers mesos, totes les declaracions de membres del govern català al voltant del procés sobiranista han anat encaminades a assegurar que el referèndum es faria sí o sí, però aquest dimarts el vicepresident Junqueras ha modificat el guió. El també líder d'ERC ha assegurat que és possible que la Generalitat declari unilateralment la independència si el Govern central prohibeix la celebració del referèndum. Ho ha afirmat en l'esmorzar-debat Moment Zero amb l'economista Xavier Sala i Martin.



Junqueras ha respost que aquesta possibilitat està al seu programa electoral de les passades eleccions autonòmiques, com a clàusula de desbloqueig, i ha afegit: "Som partidaris sempre de respectar els compromisos que tenim". En qualsevol cas, ha apel·lat a la unitat institucional i a la mobilització social -que ha qualificat d'imprescindibles- per "celebrar i guanyar" el referèndum sobre la independència de Catalunya, i ha afirmat no tenir la percepció que s'hagin tirat els plats pel cap entre partits per l'enregistrament filtrat del coordinador organitzatiu del PDECat, David Bonvehí.



El vicepresident ha afegit que "qualsevol Estat té moltes més eines que el que no ho és, de caràcter administratiu, judicial, mediàtic, comunicatiu, de tot tipus". I com a alternativa ha assegura que "la nostra força passa per la coordinació de tots, del Govern, la majoria parlamentària, el conjunt de l'àmbit institucional, l'àmbit municipal i la mobilització social". Segons ell, la clau està en la unitat d'acció i la capacitat de mobilització social davant cada decisió del Govern i del Parlament, organismes que també han de decidir tenint en compte la mobilització social.

Ha insistit que el Govern català vol que voti tota la ciutadania, tant si està a favor com en contra de la independència, i que quan el Govern central diu que no vol que es voti està dient que no l'interessa el que pensi o digui la gent: "Si guanya el 'no', acceptarem el resultat. Volem escoltar l'opinió de la gent i ser conseqüents amb l'opinió de la majoria".



Sobre la data del referèndum ha argumentat que no s'ha anunciat encara perquè l'objectiu inicial és que sigui acordat amb l'Estat, i el Govern també treballarà perquè sigui vinculant, encara que, en qualsevol cas, la data s'anunciarà en les properes setmanes. "La probabilitat d'èxit augmenta quant més unitat i coordinació tinguem, i quanta més participació, millor", ha incidit.

Resposta de la CUP



Hores després ha arribat la resposta de la CUP a les declaracions de Junqueras. El diputat Albert Botran ha manifestat que "entenem que l'únic escenari que permetria no fer un referèndum seria el dia en què físicament el referèndum no es deixés fer". Botran ha demanat a la Generalitat continuar amb els preparatius del referèndum fins a l'últim moment. Si el dia en que se celebrés, amb els col·legis preparats i les urnes llistes, l'Estat prengués mesures per impedir als catalans participar en el referèndum, "aquí sí estaran legitimats per declarar la independència" unilateralment.