JuntsxCat prem l'accelerador per captar el votant independentista indecís

A sis dies de les eleccions del 21 de desembre, Junts per Catalunya (JuntsxCat) ha aprofitat el seu míting central de campanya per intentar reforçar la idea que la candidatura encapçalada per Carles Puigdemont és la que representa el vot útil independentista. Amb unes enquestes que, majoritàriament, situen JuntsxCat com a tercera força, però no a una distància excessiva d'ERC i C's, sembla evident que els estrategs de la campanya han decidit centralitzar els esforços a intentar captar l'electorat independentista que dubta entre Esquerra i la llista de Puigdemont. El missatge, repetit per la gran majoria dels candidats que han intervingut a l'acte, és clar: si no guanya Puigdemont, "a Rajoy li haurà sortit bé el 155", en paraules de la cap de campanya, Elsa Artadi. Els candidats intenten instal·lar el marc que aquestes eleccions "no van de partits, sinó de país" i en aquesta lògica el votant independentista ha d'optar per Puigdemont perquè és l'opció que permetrà "tornar a la Generalitat el govern legítim de Catalunya".

Al voltant de 3.000 persones s'han congregat al Pavelló de la Vall d'Hebron de Barcelona, curiosament el mateix escenari on la CUP va celebrar diumenge el seu principal míting de campanya. Com a la resta de cites d'aquesta campanya de les formacions independentistes, el record als presos ha estat constant i més en un acte en què hi han participat tant Joaquim Forn com Jordi Sànchez. El conseller d'Interior del govern de la Generalitat cessat ha enviat un missatge escrit que ha llegit la seva dona en vídeo, mentre que Sànchez, número dos de la candidatura, ho ha fet mitjançant un missatge de veu gravat. El ja expresident de l'ANC ha subratllat que la victòria de Puigdemont "és l'única possibilitat perquè torni com a president legítim de Catalunya", de manera que un triomf electoral de JxCat és l'única victòria que "Rajoy no podrà amagar". Sànchez també ha qualificat els candidats del PSC i C's, Miquel Iceta i Inés Arrimadas, respectivament, de "tontos útils" del president espanyol, que li han "pagat la festa del 155".

"El món ens mira"

L'argumentari de Sànchez ha estat, amb més o menys matisos, el que han repetit la resta de ponents. Puigdemont, que com durant tota la campanya ha intervingut via videoconferència, ha reiterat que els comicis "són la segona volta de l'1 d'octubre", a més d'una oportunitat de "defensa de la dignitat, la llibertat i la democràcia". Segons ell, la victòria a les urnes és clau per "continuar construint la independència de la República" i ha assegurat que "el poble de Catalunya no permetrà que siguin Rajoy i el 155 els que diguin qui ha de ser el president de Catalunya". Per tot plegat, ha fet una crida a anar votar amb "mentalitat d'Estat" i aprofitar que ara "el món ens mira" per enviar a l'Estat el missatge "que els fa més por", que és la seva victòria.

Jordi Turull, conseller de Presidència al darrer govern, ha recordat el seu pas per la presó d'Estremera i ha fet una crida a guanyar els comicis "pels que no són aquí". "Això va de país, de democràcia, de dignitat. Si volem tornar al Palau de la Generalitat el govern que va ser escollit democràticament, això té un nom i un cognom, Carles Puigdemont", ha insistit Turull, per a qui la pitjor derrota de Rajoy seria que "tota la cort mediàtica del 155 hagi de sortir el dia 21 dient que 'Puigdemont ha ganado'". La cap de campanya i número 10 de la candidatura, Elsa Artadi, i Josep Rull, també candidat i conseller de Territori cessat, han reforçat el mateix missatge. "Quan l'independentisme català ha anat unit ha tingut una força extraordinària i nosaltres volem representar aquesta força de país amb la candidatura del president", ha assegurat Rull. En els quatre dies de campanya que resten, tot sembla indicar que els missatges adreçats a caçar fonamentalment potencials votants d'ERC continuaran.