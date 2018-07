La justícia alemanya aixeca les mesures cautelars contra Puigdemont

La fiscalia de Sleschwig-Holstein dona per tancat el procés d'extradició de l'expresident a l'exili Carles Puigdemont i aixeca totes les mesures cautelars. Prèviament, ha demanat al tribunal alemany que tanqui el procés. Tot plegat arriba un dia després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi retirat l'euroordre contra Puigdemont, Marta Rovira i els exconsellers a l'exili. La Fiscalia ha iniciat el tràmit un cop rebuda la comunicació de la retirada de l'euroordre per part de la justícia espanyola.



Carles Puigdemont tornarà a Bèlgica, tal com ja va avançar després de la decisió del tribunal alemany de rebutjar el delicte de rebel·lió per extraditar-lo. L'advocat internacional de l'expresident, Gonzalo Boye, ha avançat que, tot i que Puigdemont pot viatjar per tot el món menys a l'Estat espanyol, la seva defensa l'ha recomanat quedar-se a la Unió Europea.



Tot i això, Boye també ha assegurat que veu cada cop més a prop el retorn de Puigdemont: "Creiem que Carles Puigdemont podrà tornar a Catalunya en un espai de temps raonable, no s'haurà d'esperar 20 anys. Tornarà en un espai de temps raonable perquè estem treballant en aquesta via".



La portaveu del Govern espanyol, Isabel Celàa, ha valorat els moviments judicials després del Consell de Ministres amb el to prudent que acostuma a prendre l'executiu. Celàa ha dit que "el Govern no entra, respecta les decisions judicials" i que es tracta d'una "disconformitat" entre dos tribunals que en cap cas desacredita la justícia espanyola.

Forcadell, a la presó de Catllar

Aquest mateix divendres també ha estat traslladada l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la presó del Mas d'Enric, a la localitat del Catllar (Tarragonès), tal com ho havia demanat. Forcadell ha entrat a les 11.30 h del matí i ha arribat per una carretera rodejada de 300 persones en cadena humana amb simbologia de color groc i crits per l'alliberament dels presos catalans.



Aquesta tarda, les entitats independentistes han convocat una altra cadena humana al voltant de Mas d'Enric per demanar la seva llibertat. Forcadell està pendent de la resolució de l'última demanda de llibertat al Tribunal Suprem, articulada per tots els advocats dels polítics presos la passada setmana.