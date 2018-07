La justícia alemanya aprova l'extradició de Carles Puigdemont, només per malversació

L'audiència territorial de Schleswig-Holstein ha decidit finalment donar llum verda a la petició d'extradició de Carles Puigdemont perquè sigui jutjat a l'Estat espanyol. Però només pel presumpte delicte de malversació de cabals públics. El tribunal alemany, per tant, descarta extradir Puigdemont per rebel·lió, en contra del que havia sol·licitat el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, i si finalment s'executa l'entrega de Puigdemont a Espanya, l'expresident no podrà ser jutjat per aquest delicte. La resolució també descarta la petició addicional que va fer Llarena al maig perquè Puigdemont fos extradit, alternativament, pel delicte de sedició, si el tribunal alemany no hi apreciava els requisits -és a dir, la violència- per al delicte de rebel·lió.



La decisió no és ferma, i Puigdemont ara té dret a interposar un recurs a instàncies superiors, en aquest cas, el Tribunal Constitucional Federal, amb seu a Karlsruhe. En un comunicat, la defensa de Puigdemont a Alemanya ha explicat que estudiarà els passos a seguir. L'advocat de l'expresident Gonzalo Boye ha confirmat que hi haurà recurs, i destaca que "als països democràtics els fets descrits pel jutge Llarena no són constitutius de cap delicte... no hi ha rebel·lió, no hi ha sedició i no hi ha desordres públics". La fiscalia alemanya no pot recórrer la decisió, com ha explicat en un comunicat.



Mentre aquest recurs no es resolgui, Puigdemont podrà seguir en llibertat condicional dins de territori alemany, tal com havia estat fins ara, l'espera que es resolgui el procés, ja que l'audiència de Schleswig-Holstein no ha dictat noves mesures cautelars. La durada d'aquesta nova pantalla és incerta, si bé se sap que els períodes de debat i de decisió que pren el Constitucional alemany són més llargs.

En un comunicat, l'audiència de Schleswig-Holstein explica que ha considerat "inadmissible l'extradició per l'acusació de rebel·lió", ja que no aprecia el requisit indispensable de violència que fixa la llei alemanya per al delictes d'alta traïció –assimilable al delicte de rebel·lió del codi penal espanyol–. El tribunal raona que no hi pot haver "doble incriminació" –necessària per a donar el vistiplau a l'extradició per aquest delicte "d'acord amb la legislació europea"– perquè el delicte d'alta traïció requereix "un nivell de violència" que "no es va assolir" en els "conflictes" relacionats amb el referèndum de l'1-O.



Pel que fa a l'acusació de malversació, el tribunal precisa que en aquest cas no és necessari que hi hagi una doble incriminació, perquè aquest delicte forma part del catàleg de tipus penals pels quals hi ha un acord europeu d'extradició automàtica. Apunta, no obstant, que sí que veu indicis de malversació, perquè Puigdemont, com a president del Govern, "podria veure fàcilment que la implementacio d'un referèndum costaria diners". També considera que no és "evident" que els costos de l'1-O hagin estat "finançats íntegrament per tercers des del principi", com ha al·legat la defensa de Puigdemont.



El tribunal alemany recorda també que, d'acord amb el "principi d'especialitat", ara el procés contra Puigdemont a Espanya només es pot dur a terme pel presumpte delicte pel qual n'autoritza l'extradició, és a dir, pel de malversació, i assumeix que "els tribunals espanyols observaran aquest principi" i no processaran Puigdemont per rebel·lió.

Puigdemont ha celebrat la decisió del tribunal alemany, perquè "nega que el referèndum del 1 d'octubre fos rebel·lió". L'expresident destituït compara també la seva situació amb la dels dirigents independentistes empresonats a Espanya pel mateix presumpte delicte que no aprecia la justícia alemanya. "Cada minut que passen els nostres companys a la presó és un minut de vergonya i injustícia", afirma.



Des del Govern i des de JxCat s'ha interpretat la decisió del tribunal alemany en positiu, perquè elimina la possibilitat que Puigdemont pugui ser jutjat per rebel·lió. "Una gran notícia!", ha afirmat el president Quim Torra en una piulada a Twitter, en què afegeix que la resolució "demostra un cop més els enganys i mentides d'una causa judicial que mai no s'hauria d'haver iniciat", en referència a la causa al Suprem.

Torra ha afegit posteriorment, en declaracions davant la presó de Lledoners, on ha visitat els presos polítics homes, que amb la decisió del tribunal alemany "cau un relat fictici de l'Estat espanyol", en referència a les acusacions de rebel·lió. Amb aquest argument, Torra ha tornat a exigir la llibertat dels empresonats, s'ha preguntat "a què espera" l'Estat per alliberar-los, i ha afirmat que "és una injustícia i una indecència cada segon que passen a la presó". Torra també ha posat de manifest "com jutja Europa i com pretén jutjat Espanya" els dirigents independentistes, i ha ressaltat que mentre Puigdemont i la resta de processats a l'exili estan "en llibertat", els processats en territori espanyol estan empresonats.

Des de JxCat es destaca que el tribunal alemany ha descartat la petició d'extradició per rebel·lió, així com la petició alternativa que va fer el jutge Llarena perquè que Puigdemont fos lliurat a Espanya per sedició. La formació ressalta igualment que l'expresident segueix en llibertat, i que té l'opció de recórrer la decisió presa pel tribunal en relació amb la malversació.



Pel PDeCAT, la coordinadora general del partit, Marta Pascal, considera que la decisió deixa "desacreditada" la justícia espanyola, que aquesta està "polititzada", i recalca que "a Espanya hi ha pesos polítics". "Europa ens donarà la raó", ha afirmat.

Des d'ERC, el seu president del grup al Parlament, Sergi Sabrià, ha constatat que la decisió "en un sistema realment democràtic, hauria de suposar la immediata llibertat dels presos polítics catalans". En una línia similar s'ha pronunciat el conseller d'Acció Exterior, el també republicà Ernest Maragall, que interpreta la resolució del tribunal alemany com "una ordre de llibertat" per als "presoners i exiliats". "Fins quan està disposada la justícia espanyola a aguantar aquesta farsa?", ha afegit.



El president del Govern central, Pedro Sànchez, ha declinat valorar la resolució del tribunal alemany, perquè les resolucions judicials "no es qualifiquen, es respecten". No obstant això, ha afirmat que el que és "important" per a l'executiu és que "les persones involucrades en els fets que van ocórrer el darrer semestre del l'any 2017" -en una complexa manera de referir-se als processats en la causa contra l'independentisme- seran jutjades per tribunals espanyols.



Sànchez, que ha parlat des de Brussel·les, després de participar en la cimera de l'OTAN, també s'ha referit -per primer cop- a la reunió que va mantenir dilluns amb el president Quim Torra. Sánchez ha advocat per "fer política" i buscar una solució "dins de la Constitució". Ha raonat que, sense sortir del text constitucional, es poden "trobar molts camins que resolguin des del punt de vista polític aquesta crisi política". Ha advertit que la crisi en relació a Catalunya no es podrà resoldre "en un dia, un mes o cinc mesos", i ha demanat abordar les negociacions d'una forma "generosa", posant èmfasi més en les coincidències entre les dues parts que en els desacords.



