La jutge deixa en llibertat cinc dels acusats de tallar les vies a Sants el 8N

La jutge del Jutjat d'Instrucció número 24 de Barcelna, que investiga el tall de les vies de l'AVE de l'estació de Sants de Barcelona durant la vaga general del passat 8 de novembre ha deixat en llibertat provisional els cinc investigats que hi han comparegut aquest dimecres: dos joves detinguts hores abans, així com altres tres investigats que han comparegut voluntàriament davant la magistrada.



Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els cinc investigats s'han acollit al seu dret a no declarar davant la jutge, que els ha deixat en llibertat provisional sense mesures cautelars.



Dos dels cinc investigats havien estat detinguts aquest dimecres matí pels Mossos d'Esquadra, arran de l'ordre de recerca i captura que la magistrada havia dictat contra ells després que no compareguessin a cap de les citacions que els va remetre per prendre'ls declaració com a imputats. Paral·lelament, hi han comparegut de forma voluntària tres dels joves investigats, que també estaven en recerca i captura després de no haver-se presentat en altres citacions. Tot i no haver-se presentat en les dues ocasions en que estaven citats a declarar -els dies 26 de març i 3 de maig-, els cinc investigats estaven personats en la causa.

En total, a la causa estan investigades nou persones, que van ser identificades pels Mossos d'Esquadra quan sortien de les andanes de l'estació de Sants, al costat d'altres centenars d'activistes, després d'ocupar les vies 1 i 7 de l'estació durant més de cinc hores. La protesta la van organitzar els Comitès de Defensa de la República (CDR), en la jornada de vaga general del passat 8 de novembre.



Es dóna el cas que la jutge que investiga el cas va arxivar la causa en el seu moment, però l'Audiència de Barcelona li va ordenar reobrir-la i practicar les diligències necessàries abans de prendre una decisió.



Desenes de persones s'han concentrat a les portes de la Ciutat de la Justícia, convocats per col·lectius independentistes i vinculats als CDR, en protesta per les detencions.

"Terrorisme té a veure amb terror"

També aquest dimecres, el programa El Matí de Catalunya Ràdio ha difós una carta de la mare del noi de 25 anys d'Esplugues de Llobregat en recerca i captura des del passat 10 d'abril per presumptes delictes de terrorisme i rebel·lió. En la missiva, la mare raona que "terrorisme té a veure amb terror", i qualifica de "terror" el que ha experimentat el que està vivint. Incloent-hi l'escorcoll policial a casa seva, en què, segons relata, els agents van trobar uns cordills, i van escriure en l'acta que havien trobat "metxes" per a explosius.



Aquell mateix 10 d'abril van ser detinguts altres activistes relacionats amb els CDR, entre els quals una veïna de Viladecans, Tamara, que també va ser acusada de terrorisme i rebel·lió per la Fiscalia. L'Audiència Nacional va desestimar l'acusació dos dies després, i la va imputar només pel presumpte delicte de desordres públics. Les detencions es van produir en relació a les protestes dels CDR a les carreteres durant la Setmana Santa.

Suspesa la declaració d'una testimoni del 20S

Igualment aquest dimecres, el Suprem ha suspès la compareixença prevista d'una funcionària judicial present en l'escorcoll de la Guàrdia Civil a la Conselleria d'Economia del passat 20 de setembre, arran del qual van ser imputats –i empresonats– els Jordis, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, per les protestes davant la seu del Departament contra l'operació policial. La declaració s'ha suspès després que les defenses hagin rebutjat que la testimoni comparegués darrera una mampara, per protegir la seva identitat, segons informa EFE a partir de fonts presents a la sala.



La funcionària va sortir de la seu de la Conselleria pel terrat la nit del dia 20 de setembre, i el jutge instructor, Pablo Llarena, en alguna de les seves resolucions, considera que aquesta via va ser obligada per garantir la seva "seguretat". D'altres funcionaris van abandonar la conselleria per la porta principal.