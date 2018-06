El jutge prorroga la detenció dels arrestats per la presumpta violació a Razzmatazz

Els dos arrestats per la suposada violació múltiple d'una menor el cap de setmana a la sala Razzmatazz de Barcelona seguiran detinguts. El jutge de guàrdia ha acordat aquest dimarts a la tarda prorrogar la detenció dels dos joves mentre es practiquen noves diligències. Els dos detinguts, de nacionalitat estatunitenca i majors d'edat, van ser arrestats el dia anterior a l'aeroport del Prat, quan intentaven agafar un avió per tornar el seu país. El jutge els havia retirat el passaport, però els dos joves, membres d'una banda de hip-hop que va actuar a la sala, van aconseguir un duplicat al consolat dels EEUU. A més, tots dos havien estat citats a declarar a comissaria per Mossos d'Esquadra, i en comptes de presentar-hi van acudir a l'aeroport. Els dos sospitosos no havien estat detinguts fins al seu intent de fugida.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge de guàrdia ha decidit prorrogar la detenció dels dos joves, que aquest dmecres passaran a disposició del titular del Jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona, ​​que porta el cas, per adoptar una decisió sobre la seva situació personal després de practicar les noves diligències acordades avui. Els dos joves han comparegut avui davant del jutge de guàrdia, en una compareixença en què han negat haver agredit sexualment la menor, de 17 anys.

La Fiscalia ha demanat l'ingrés a la presó preventiva per a tots dos, en apreciar indicis de la seva implicació en la presumpta agressió sexual, a més de risc de fuga. Posteriorment, i d'acord amb el propi ministeri fiscal, el jutge ha acordat prorrogar la seva detenció, en comptes de l'ingrés a la presó, davant la necessitat de practicar diligències "determinants" per adoptar una decisió sobre la seva situació personal.



Tots dos detinguts s'han acollit en la seva compareixença judicial d'avui al seu dret a no contestar a les preguntes de la Fiscalia i, en resposta a la seva defensa, han negat haver agredit sexualment la menor.

Els fets van ocórrer suposadament la matinada de divendres a dissabte a la zona de 'backstage' -reservada per als músics i els seus convidats- de la sala, on, segons la denunciant, va ser violada per tres homes.



Aquest dilluns a la tarda va tenir lloc una manifestació davant de la sala, al barri del Poblenou de Barcelona, en rebuig de la suposada violació. A la protesta, convocada per l'associació feminista del barri La Filadora, hi van acudir diversos centenars de persones.