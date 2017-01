Un jutjat de Barcelona obre la via per a la dació en pagament

MADRID. Una sentència del Jutjat Mercantil nº 10 de Barcelona ha donat un gir important davant els desnonaments, en establir la dacion en pagament per via judicial obrint d'aquesta manera un camí als executats hipotecaris.



La sentència no permet que el banc persegueixi de per vida a un client que va signar una hipoteca de 170.000 euros, l'entitat es va adjudicar l'immoble pel 60% del seu valor, va vendre després l'immoble a preu més alt i tot i així li reclamava els diners pendents.



Concretament, la sentència, dictada pel jutge Manuel Ruíz de Lara, declara la nul·litat de dues clàusules del contracte d'un préstec hipotecari de juny de 2006.