Una significativa i excepcional declaració conjunta, aprovada per majoria a la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya i signada per representants de Catalunya en Comú Podem (CatECP) i de les tres forces independentistes, Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) i Candidatura d'Unitat Popular (CUP). Un document breu i contundent per denunciar "la vulneració de drets civils, fonamentals i polítics que afecta a tota la ciutadania de Catalunya".



Durant la reunió d'aquest divendres han volgut deixar constància que en aquell mateix moment "representants electes del poble de Catalunya aíxí com d'organitzacions civils han sigut citats a declarar, processats al Tribunal Suprem per la seva activitat política i Institucional".

Després de recordar que alguns d'aquests representants es troben empresonats des de fa mesos a Estremera I Soto del Real i altres a l'exili, han assenyalat que algunes diputades i diputats "s'han vist obligats a renunciar al seu escó per pressions Judicials".



"Defensem la dignitat i la sobirania de la nostra institució i denunciem la Intolerable situació de judicialització de la política que afecta a tota la societat civil, les Institucions i els debats parlamentaris", han afirmat.



En la comunicació pública de la declaració, la portaveu dels Comuns (CatECP), Elisenda Alamany, ha assenyalat que "el PP practica una involució democràtica" que afecta Catalunya però també tot l'Estat i que aquesta ofensiva "només es pot combatre des d'àmplies majories".



Maria Sirvent, portaveu de la CUP al Parlament, ha explica que la causa oberta contra els independentistes no respon a cap criteri jurídic, sinó polític, ha afirmat que davant la repressió cal mantenir fermesa davant i respondre amb acció política, en favor de la creació d'un estat independent per Catalunya, en forma de República.

En nom d'ERC, Anna Caula, ha assegurat la seva disposició a "defensar la sobirania del Parlament de Catalunya contra les ingerències de l'Estat". Ha afirmat que la democràcia està en risc, ha recordat que el president del seu partit, Oriol Junqueras, es troba a la presó i que ara la seva secretària general, Marta Rovira, és a l'exili, però que segueixen disposats a "posar veu a tot aquell que reivindica la defensa dels drets civils", "que són sagrats", ha dit.



I Josep Maria Forné, de JxCat ha assenyalat que la Junta de Portaveus constata que el moment actual és difícil, perquè s'està produint una "degradació de la política".



Tots quatre grups, que darrerament no acostumen a prendre iniciatives conjuntes, han volgut acompanyar la seva comunicació amb un missatge d'ànim i solidaritat a les persones encausades, a les que han desitjat que puguin "tornar a casa el més aviat possible".

També aquest divendres, el Comitè de Drets Humans de l'ONU ha requerit a Espanya que prengui "totes les mesures necessàries" per "garantir" que Jordi Sànchez "pot exercir els seus drets polítics", d'acord amb l'article 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics . L'organisme ho ha fet en resposta a una demanda del propi Sànchez de dos dies abans, que ha admès a tràmit, i especifica que aquest requeriment a l'Estat espanyol "no implica que s'hagi pres cap decisió sobre l'assumpte a consideració".