Feminisme i capitalisme no són compatibles, la vaga feminista del passat 8 de març ha estat un "punt d'inflexió" en la lluita del moviment feminista, i ara la feina és aprofundir en aquesta oportunitat de canvi de la societat. Aquest és el consens al qual han arribat l’escriptora Bel Olid, activista i feminista que va ser candidata de la CUP a les darreres eleccions, i Sandra Ezquerra, directora de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, al programa La Klau Crítica, presentat pel periodista Sergi Picazo.



"Ha estat tot un èxit que es veu en la incorporació de persones no polititzades i en la difusió massiva que n'han fet els mitjans", ha dit Ezquerra. La fotografia dels carrers el passat dijous és indiscutible: milers de persones van aturar les ciutats i els centres de treball en la segona vaga feminista a l'Estat espanyol. Per a Olid, el cop de força és tan clar que ha forçat el posicionament: "Portem molts anys omplint el got fins que ha vessat. Fins i tot els masclistes es veuen obligats a opinar sobre el feminisme, ni que sigui per dir que hi ha feministes bones i dolentes o per criminalitzar el moviment. De cop, ja no es pot ignorar".

A la pregunta de cap on va tota aquesta força acumulada, Olid ha lloat la impredictibilitat del moviment: "Fa deu anys no podíem imaginar-nos que les reivindicacions de Transformen la Salut aconseguiria un model de salut per a persones trans punter a l'Estat espanyol. El que sí sabem és que el feminisme aconseguirà més drets per a més persones". Ezquerra també ha volgut destacar la continuïtat garantida dels feminismes gràcies a la participació massiva de la gent jove: "Escoltar les joves cridar 'els carrers seran feministes' donava una sensació de caliu generacional molt important que fa uns anys era difícil d'aconseguir".

L'escriptora Bel Olid, a l'edició d'aquest dilluns del programa 'La Klau Crítica'. Joel Kashila

"Salvadó ha de dimitir"

Les polèmiques filtracions d’una conversa telefònica on el diputat i secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Lluis Salvadó, feia comentaris masclistes també s’han comentat en el debat, però sense debat: totes dues convidades de La Klau consideren que Salvadó ha de deixar el seu càrrec. "Si ell mateix no ho fa, Esquerra hauria de tenir claríssim que una persona així no hi té lloc", ha dit l'activista. "La política no és només al Parlament o a les comissions. També és com es decideixen les coses entre sopars, trucades o vacances a Cadaqués", ha recalcat. Minuts després del debat, s'ha fet pública la decisió d'Esquerra Republicana d'expedientar Salvadó sense fer-lo fora del partit.



Ni Olid ni Ezquerra veuen el cas Salvadó com un fet aïllat o descontextualitzat, sinó tot el contrari. Per a l’excandidata de la CUP, les paraules del republicà tenen una gran dimensió política: "Aquest comentari mostra la ideologia que les dones som un objecte sexual". També ha interpel·lat als homes del partit que no se sentin representats per les posicions de Salvadó a "exigir la seva dimissió". Tot i això, Ezquerra també ha volgut valorar els mètodes pels quals s'ha filtrat la conversa telefònica: "La persecució política i la guerra bruta és intolerable".

Política catalana en clau feminista

Les quotes són importants "per justícia", segons Olid, que creu que casos com el de Salvadó ho exemplifiquen: "No ens sentim representades. Sabem que hi ha molta sobrerepresentació masculina en espais de decisió. En aquests llocs no estaran pensant en els meus drets". Ezquerra, però, també ha volgut contestar els comentaris que sovint generen aquestes polítiques: "Prou de pensar que si les dones accedeixen als llocs de poder és per les quotes, perquè algú els hi ha fet un favor ho perquè tenen les tetes grans", ha dit, parafrasejant Lluís Salvadó.



Per altra banda, tan Olid com Ezquerra han utilitzat el nom de la cap de l'oposició del Parlament, Inés Arrimadas, per explicar "els rols masculins" que es veuen obligades a fer les dones per arribar a càrrecs polítics: "Hi ha dones que han d'assumir papers agressius, característics d'un lideratge d'homes. El problema va més enllà de les quotes", ha explicat l'escriptora. És per això que totes dues han reivindicat la necessitat d'aplicar mecanismes per triar representants que fugin del clàssic autoritarisme masculí que, en les seves paraules, "no ens ha funcionat".

La directora de la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures de la Universitat de Vic, Sandra Ezquerra, a l'edició d'aquest dilluns del programa 'La Klau Crítica'. Joel Kashila

Però també hi ha hagut lloc per l'autocrítica. Bel Olid s'ha referit al partit amb el qual va anar a llistes les eleccions del passat 21 de desembre, la CUP, que ha presentat tres candidats homes consecutius –a excepció d’Anna Gabriel, número ú dels anticapitalistes després de la dimissió d’Antonio Baños–: "No, Carles Riera no és el candidat de la CUP perquè la candidatura tenia quatre llistes possibles, dues encapçalades per dones. Jo era partidària que totes quatre fossin encapçalades per dones".



En aquesta línia, Bel Olid ha destacat la capacitat transformadora del moviment feminista: "No hi pot haver feminisme que no sigui anticapitalista", una afirmació que ja havia fet, en termes similars, Sandra Ezquerra. "El feminisme no pot ser capitalista perquè el capitalisme se sustenta en les desigualtats de les persones i el feminisme ho combat", ha afegit Olid. És per això que l'escriptora ha valorat que el moviment independentista ha de girar entorn les tesis feministes: "Si hem de generar una nova república per continuar igual, no serveix per res".