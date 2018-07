L'11-s creuarà la Diagonal de Glòries fins a Palau Reial amb el lema "Fem la República"

La diada de l’onze de setembre d’enguany torna a la Diagonal de Barcelona. Així ho han avançat l’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que han traçat un recorregut des de la plaça de les Glòries fins al Palau Reial. La "Diada per la república", tal com enuncia el cartell d’aquest any, portarà com a lema "Fem la república catalana”, el qual es pot llegir a la samarreta de color corall fluorescent que vestirà la concentració. També hi surt representada una muntanya amb dates referencials per a l’independentisme com ara el 9 de novembre, el 27 de setembre o l’1 d’octubre.

🔴 Presentem la samarreta basada en els colors de l’urna del Referèndum de l’1 d’octubre que portarà el seu esperit a la Diada per la República que farem a la Diagonal de Barcelona. Està feta a Catalunya #FemLaRepúblicaCatalana pic.twitter.com/Rs718A8Ufj — Assemblea Nacional (@assemblea) 6 de julio de 2018

Els processos judicials i policials oberts contra figures independentistes marcarà en gran part el contingut d'aquesta data. La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, ha volgut remarcar que aquesta serà la primera diada amb presos polítics i exiliats: "Aquesta repressió política ens fa ser més conscients de la necessitat que tenim per arribar a la independència, per ser lliures individual i col·lectivament", ha dit. Paluzie ha instat als mandataris polítics a fer-se seu el mandat de l’1 d’octubre, quan es va "exercir" el dret a l’autodeterminació.

La vicepresidenta d’Òmnium, Marina Llansana, ha instat al president Pedro Sánchez a demanar a la Fiscalia que retiri els càrrecs contra els polítics catalans i líders socials empresonats o a l’exili: "Són innocents i no ens cansarem de dir-ho". Per la seva banda, el president de l’AMI, Josep Maria Cervera, ha destacat el paper que van jugar els ajuntaments en la construcció de la independència i ha denunciat la persecució dels alcaldes i alcaldesses: "Busquen la nostra inhabilitació i desarticular la xarxa que l’AMI ha creat", ha advertit.



Els líders socials han anunciat els detalls de la diada d’aquest setembre una setmana abans de la manifestació per la llibertat dels presos polítics convocada pel proper 14 de juliol a Barcelona.