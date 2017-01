L’Ajuntament de Barcelona activa una bústia perquè els ciutadans puguin denunciar anònimament la corrupció 

BARCELONA.- L’octubre del 2015, l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a crear una Bústia Ètica que havia de permetre que la ciutadania i els treballadors municipals poguessin denunciar irregularitats i corrupteles. Havia d’estar llesta l’any passat, però la seva posada apunt s’ha allargat més del previst per dificultats tecnològiques i legals. Finalment, entrarà en funcionament aquest divendres al matí i serà una eina pionera a l’Estat espanyol i Europa.



La Bústia Ètica és un dispositiu digital a través del qual tothom podrà enviar, de manera anònima i segura, indicis o pistes de males pràctiques que consideri que l’Ajuntament ha d’investigar. Té el software lliure i els ciutadans que la facin servir podran garantir el seu anonimat utilitzant el navegador TOR, una eina que millora la privacitat a Internet. La bústia l'ha instal·lat el col·lectiu Xnet i dos dels seus integrants, Simona Levi i Sergio Salgado, han estat els encarregats de presentar-ne els detalls.

El tinent d’alcaldia, i responsable de l'àrea de Transparència del consistori, Jaume Asens ha dit que garantir l’anonimat dels denunciants “és bàsic per vèncer els temors i les pors a represàlies laborals o d’altres tipus”. També el responsable de l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, Joan Llinares, ha destacat la possibilitat que l’informador elegeixi si vol identificar-se o guardar anonimat. “La denuncia anònima és una eina imprescindible davant la desigualtat entre els ciutadans i els que representen el poder”, ha concretat. “I això ha fet que bona part dels casos de corrupció no s’hagin denunciat”.



Quan els ciutadans enviïn les denúncies a través de la bústia, un departament independent iniciarà un procés administratiu i comprovarà la veracitat de les informacions. Si no pertoca que les investigui l’Ajuntament, les enviarà a la institució adequada. En cas que les informacions destapessin infraccions delictives, aquest departament ho posarà en coneixement de la fiscalia i deixarà que siguin les autoritats judicials les que desenvolupin el procediment.



Un dels objectius de la bústia, a banda de millorar les bones pràctiques en la gestió pública i promoure la col·laboració entre l’administració i la ciutadania, és que “tingui un efecte preventiu”, i que la seva pròpia existència serveixi “perquè les males pràctiques no aflorin. Aquesta eina ens fa més vulnerables a l’opinió pública i al control però més forts democràticament”, ha puntualitzat Asens. I és que la bústia va dirigida a totes les instàncies de l’administració municipal, les entitats vinculades i dependents de l’Ajuntament i les fundacions, els consorcis i les persones que hi tinguin relació.



Aquesta eina és el fruit de la col·laboració entre l’Oficina per la Transparència i les Bones Pràctiques, els serveis informàtics de l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Xnet. De fet, s’ha inspirat en la bústia desenvolupada per aquesta mateixa entitat, coneguda com a Buzón X.