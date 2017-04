L'Ajuntament de Barcelona buscarà fórmules per impedir ingressos al CIE si no aconsegueix tancar-lo

El quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, ha assegurat aquest divendres que el Govern d'Ada Colau buscar fórmules per impedir els ingressos al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca si no aconsegueix tancar-lo, després d'haver emès una ordre de precinte del recinte. Asens ho ha manifestat a la clausura de la jornada 'CIE i deportació: mecanismes de garantia i alternatives', organitzada per l'Ajuntament i el Centre Iridia al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab).



"Ens inspirem a les ciutats santuari dels Estats Units que estan plantant cara al president Donald Trump i han desafiat lleis federals", ha dit Asens, que ha criticat que les potències europees usen contra els migrants la mateixa força que van usar en conquistar i espoliar les que van anar a les seves colònies. Ha destacat que seria inimaginable que s'internés un ciutadà espanyol en un centre per una falta administrativa -com no renovar el DNI i una multa de trànsit, ha dit-, com diu que ocorre en els CIE, centres que ha descrit com a "presons temporals" que reflecteixen el racisme institucional, segons ell.



"Ens preocupa el populisme de les tanques, dels CIE, de la construcció d'un 'nosaltres' i un 'ells' i de les fronteres", ha asseverat Asens, que ha sostingut que la descomposició de la socialdemocracia a Europa va deixar un buit que a Espanya va ocupar el 15M però que en altres estats europeus l'ha ocupat l'extrema dreta.