L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha advertit aquest dilluns a Airbnb que l'Ajuntament li seguirà "posant multes fins que compleixin la llei".



"Airbnb està traspassant tots els límits legals", ha sostingut en un apunt a Twitter recollit per Europa Press, i ha recordat que el consistori ja li ha imposat una multa de 600.000 euros, el màxim previst per la llei.





La Tinenta d'Alcalde Janet Sanz ha acusat Airbnb d ' "incentivar" el lloguer turístic il·legal amb l'anunci de pisos sense llicència per a aquesta activitat i ha expressat les seves sospites que la plataforma "dóna cobertura a xarxes" que es dediquen a aquesta activitat il·lícita.



En roda de premsa, la tinenta d'alcalde d'Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat, ha destapat el cas d'un exdirectiu d'Airbnb que va rellogar durant anys il·legalment a turistes el pis que tenia arrendat com a habitatge al districte de Ciutat Vella de Barcelona a través de la plataforma.

Janet Sanz, Tinenta d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona/ EP

Sanz ha qualificat aquest cas de "greu i alarmant" i ha reclamat explicacions a Airbnb, alhora que ha considerat que "és un dels elements que demostra que aquesta plataforma estafa a la ciutat i ha traspassat tots els límits possibles".



La tinenta d'alcalde ha explicat que tancaran aquest expedient sancionador aquesta setmana i que li han d'imposar més si no compleix la legalitat.



Janet Sanz ha reclamat a la plataforma de lloguer turístic que aclareixi si altres persones que treballen en Airbnb no es dediquen també a llogar habitatges a Barcelona sense comptar amb la llicència d'activitat turística preceptiva i publicitant a través de la plataforma, de manera que es vulnera la Llei catalana de Turisme.

En aquest sentit, ha anunciat que aquesta setmana tancarà l'expedient obert a l'octubre a Airbnb per anunciar reiteradament pisos turístics sense llicència i la multarà amb 600.000 euros i immediatament li obrirà un altre expedient sancionador si no "manifesta la voluntat definitiva de compliment de la llei" catalana perquè "entengui que no té altra opció que complir amb la legalitat".



A més, Janet Sanz ha explicat que es reuniran amb la Generalitat per aconseguir incrementar les sancions per reincidència continuada en l'incompliment de la Llei de turisme, com és el cas de la plataforma, "per desincentivar una actitud d'impunitat amb la legalitat", i que l'Ajuntament explorarà "totes les vies perquè es compleixi la legislació".

"Airbnb necessita més a les ciutats que les ciutats a Airbnb", ha sentenciat Sanz, que ha subratllat que, a diferència d'altres ciutats, Barcelona "té la sort" de tenir una llei de turisme que impedeix publicitar activitats il·legals i ha assenyalat que són moltes les ciutats que demanen consell a la capital catalana per afrontar aquest problema.



Sobre els possibles casos de frau en el lloguer de pisos a turistes, la Tinenta d'Alcalde ha estimat en una xifra entre 6.000 i 8.000 els "il·legals" i en un miler els que han deixat de publicitar-gràcies a la col·laboració de les plataformes.



Sobre els casos d'ordre de cessament d'activitat en què qui llogava il·legalment era el llogater d'un habitatge residencial, la tinent d'alcalde ha explicat que des que en aquest mandat es va iniciar el pla de xoc han estat 316, que representen entre un 10 i un 15% dels sancionats.

Per la seva banda, el regidor de Turisme, Agustí Colom, ha subratllat que Airbnb ha de "passar de ser part del problema a ser part de la solució", com han fet la resta de plataformes de lloguer de pisos turístics, que inclouen la referència de llicència del pis ofert i retiren l'anunci si es descobreix que és falsa.



També ha considerat que la reputació d'Airbnb és dolenta perquè ha quedat clar que no garanteix als turistes ni la qualitat de la prestació, ni la seguretat, ni que els seus encàrrecs no es vegin interromputs.