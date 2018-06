L'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, condemnada a sis mesos d'inhabilitació per no despenjar l'estelada de l'ajuntament

La cupaire Montse Venturós, alcaldessa de Berga, ha estat condemnada per la Sala Penal del Jutjat Número 2 de Barcelona a una pena de sis mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i a una multa d'uns 540 euros, per un delicte de desobediència per part d'autoritat o funcionari públic recollit en l'article 410.1 del Codi Penal. Venturós va declinar retirar la bandera estelada que onejava a l'ajuntament durant les campanyes electorals del 27S del 2015 i de les eleccions generals de desembre d'aquells mateix any, tot i el requeriment específic de la Junta Electoral. Aquests sis mesos d'inhabilitació, els que demanava la Fiscalia, són la mínima pena que preveu el codi penal per a aquest delicte, que pot arribar als dos anys d'inhabilitació. La sentència, que no és ferma, es pot recórrer per part de l'alcaldessa.

Segons recull la sentència, la Junta Electoral de Zona de Berga va requerir l'Ajuntament de Berga el 25 de setembre del 2015 –tres dies abans de les eleccions– que retirés l'estelada situada a la façana de l'ajuntament, amb l'advertiment que, en cas de no fer-ho, "podrien incórrer en delicte electoral". El jutjat considera provat que Venturós va tenir coneixement del requeriment aquell mateix dia, però que l'estelada va seguir penjada fins que la van retirar agents dels Mossos d'Esquadra el mateix dia de les eleccions, el 27 de setembre, per ordre del jutjat.



La sentència afegeix que un fet similar va ocórrer durant les eleccions generals del desembre d'aquell 2015. Considera provat que el mateix dia de les eleccions la Junta Electoral de Zona va enviar un altre requeriment a l'ajuntament perquè retirés la bandera, que aquest va ser lliurat a les 16:45h i que també va arribar a coneixement de Venturós. No obstant això, la bandera seguia onejant a les 17:35, segons van comprovar els Mossos, que van despenjar-la a les 18:30h.



"El comportament de l'alcaldessa de Berga queda provat que es tracta d'una mera inactivitat o passivitat davant l'ordre legítima rebuda per part de la Junta Electoral". Venturós va reconèixer en el judici oral que va tenir coneixement de totes dues notificacions.

Un cas arxivat i reobert

La causa contra Venturós, de fet, havia estat arxivada. Ho va fer al març de l'any passat el jutge instructor -a qui Venturós va plantar fins a dues ocasions, citada a declarar-, però es va tornar a reobrir per ordre de l'Audiència Provincial de Barcelona. En seva resolució d'aleshores, el titular del jutjat d'instrucció número 1 de Berga descartava un possible delicte electoral, perquè l'independentisme que representa l'estelada "no és una opció política atribuïble a una sola candidatura, sinó a diverses".



Pel que fa al delicte de desobediència, també el desestimava, perquè "no consta que hagués existit una negativa franca, clara, patent, indubtable, indissimulada, evident o inequívoca de la investigada per retirar l'estelada quan l'Ajuntament de Berga va ser requerit", a més que el requeriment no es dirigia específicament a Venturós.



"Volíem ser garantia de desobediència davant d'irrupcions de l'Estat espanyol com les que hi està havent en matèria judicial sobre càrrecs electes, però també sobre persones que no ho són", afirmava Venturós a Públic al desembre del 2016, mentre s'instruïa la causa contra ella.