Les darreres setmanes hi havia qui deia que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) estava una mica moixa i com abatuda. L'elecció d'Elisenda Paluzie el dissabte com a nova presidenta de l'entitat ja presagiava un cop de timó en la seva direcció, però l'arrest de Carles Puigdemont a Alemanya aquest matí li ha fet recobrar definitivament un impuls que alguns consideraven que s'esvaïa. Ho ha demostrat amb una gran manifestació a Barcelona que ha congregat unes 55.000 persones, segons xifres oficials. El carrer Marina de Barcelona s'ha omplert aquesta tarda gairebé de gom a gom.

La marxa de l'ANC, en la qual també han participat també altres organitzacions, ha anat tallant carrers al llarg seu recorregut per la Gran Via i el carrer Marina acompanyada pels crits d'«independència», «llibertat presos polítics», «Puigdemont és el nostre president» o «aquesta Europa és una vergonya». També «Llarena, no tenim por» i «els carrers seran sempre nostres».

Cants de L'Estaca i Els Segadors mentre des d'alguns balcons se saluda i es piquen cassoles en senyal de suport. Molta indignació entre els assistents. Aquí i allà, referències a Merkel, a Alemanya, escrits directament en llengua alemanya. Per fe-se una idea de l'assistència: quan la capçalera havia arribat ja al consolat alemany, al final del carrer Marina, la cua encara es trobava a l'alçada del carrer Bogatell.

Tot i que els moments de major tensió s'han viscut avui a la concentració davant de la Delegació del Govern, també se n'han vist al consolat alemany, protegit per una tanca i una dotació d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra, els quals en un moment donat fins i tot s'han arribat a posar els cascos. Crits immediatament de «no us mereixeu la senyera que porteu» i «el vostre conseller és a la presó».

La tanca, però, no arribava fins als pals de les banderes oficials, i un manifestant ha aconseguit fer baixar l'espanyola i hissar una estelada, gest que els assistents celebren cantant Els Segadors i crits de «som República». Al costat de l'escut del consolat, amb l'àguila federal, s'han enganxat cartells demanant l'alliberament dels presos polítics en alemany, anglès i català.

A l'interior de l'edifici alguns dels empleats de seguretat es passejaven entre inquiets i encuriosits, i de tant en tant miraven cap enfora, mentre la Plaça dels Voluntaris anava omplint-se de gent i des del camió de l'ANC començaven els parlaments del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, i la vicepresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, Annabel Moreno i Nogué. Els han seguit l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé, Neus Munté, Antoni Castellà i Quim Torra abans de deixar pas a Paluzie, que ha apel·lat a Alemanya a protegir les llibertats i les minories a Europa.

A continuació, Adrià Alsina, secretari nacional de l'ANC, ha llegit un missatge directament en alemany. Finalment, s'han realitzat dos minuts de silenci i il·luminat el carrer com a símbol del camí cap a la llibertat de Catalunya. A mesura que enfosquia, la gent ha anat tornant cap a casa. Molts ho han fet consultant els seus telèfons mòbils la cobertura de les protestes arreu del territori. Marxes, concentracions, talls de carreteres, 35 atencions sanitàries (33 a Barcelona i dues a Lleida) arran de les càrregues policials. S'espera una nit llarga, i uns dies més llargs encara. Minuts abans de la compareixença del president del Parlament de Catalunya, l'ANC ha demanat a Roger Torrent des de twitter que proposi la investidura de Carles Puigdemont, el president de la Generalitat «deposat i perseguit il·legalment» per l'Estat Espanyol. L'ANC ha tornat, i ho ha fet amb la força del carrer.