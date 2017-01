L''Anuari Media.Cat' destapa la vida en una cel·la d'aïllament d'una presó catalana

Els Departaments Especials de Règim Tancat (DERT) constitueixen l'exemple més dur del règim de vida dins de les presons catalanes. De fet, són les cel·les d'aïllament, en què els presos hi passen tancats 21 hores al dia i només surten al pati una sola vegada. Però com són per dintre? La resposta la dona el projecte Aïllament: opacitat i impunitat a la presó, a través del qual L'Anuari Media.cat descriu el DERT de la presó de Brians 1, després d'endinsar-s'hi gràcies a l'autorització del Departament de Justícia de la Generalitat.



El projecte, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, és un reportatge multimèdia que mostra en quines condicions es viu en una cel·la d'aïllament i quines normes s'hi han de complir. Entre d'altres espais, el DERT conté la sala de contenció física. Segons destaca el projecte, "els especialistes afirmen que aquest règim pot provocar danys psicològics irreversibles a partir del catorzè dia i l’ONU prohibeix aplicar-lo de manera perllongada". Ara bé, "algunes persones s’hi passen mesos o anys".

a Catalunya, la taxa de suïcidis als DERT és 3 vegades més alta que al règim penitenciari ordinari i 12 vegades més que fora de la presó. De fet, L'Anuari Media.cat va retratar fa uns mesos el suïcidi el 2015 d'una interna tancada durant més de 200 dies en una cel·la d'aïllament. Segons el Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura, que bàsicament depèn del Síndic de Greuges, als DERT "no hi ha els dispositius de vigilància adequats". El reportatge s'anirà ampliant amb les informacions que sorgeixin del grup de treball del Parlament sobre l'aïllament penitenciari, que es posa en marxa aquest dimecres.