L'atur, la relació Catalunya-Espanya i la insatisfacció amb els polítics, principals problemes dels catalans

L'atur i la precarietat laboral es manté com a principal problema dels catalans, però seguit de ben a prop per la relació entre Catalunya i Espanya i la insatisfacció amb la política i amb els polítics. Així ho ha posat de manifest l'enquesta Percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern que ha presentat el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) aquest dijous. Segons aquest baròmetre, gairebé un de cada tres ciutadans (32,9%) assenyalen l'atur i la precarietat laboral com a principal problema del país, per davant de la relació entre Catalunya – Espanya, amb un 25,6%, i la insatisfacció amb la política i els polítics 23,3%. El 2011, en canvi, la relació Catalunya – Espanya era un problema pel 10,9% dels catalans, just abans de l'inici del procés sobiranista, mentre que l'atur i la precarietat era citada per dos de cada tres enquestats.



L'enquesta també pregunta sobre els models de gestió dels serveis i públics i el 36,4% dels consultats consideren que la gestió privada i la pública són "igual" d'efectives. Ara bé, hi ha més ciutadans (28,8%) que veuen millor la pública que no pas la privada (24,0%). La dada és significativa perquè cinc anys enrere, en canvi, el percentatge de persones que consideraven més eficient i millor la gestió privada dels serveis públics era clarament superior als que en defensaven la pública (31,7% vs 19,4%).

D'altra banda, un 72,2% de catalans aproven la gestió del Govern de Carles Puigdemont, mentre que un 23,2% el suspenen, segons la mateixa enquesta del CEO. En concret, l'executiu català obté una nota mitjana dels ciutadans de 5,5 punts sobre 10. Aquestes notes a la Generalitat suposen una percepció positiva a l'alça respecte al 2011, l'última enquesta de referència en la qual es va preguntar sobre aquesta qüestió: llavors el Govern d'Artur Mas l'aprovava un 65,1% dels catalans, mentre que el suspenia un 33,3%.



Ara bé, el Govern només obté un aprovat de l'electorat de JxSí, que li dóna una nota mitjana de 6,65, mentre que el suspèn l'electorat de la resta -inclosa la CUP- amb notes que oscil·len del 4 al 4,9. Per ordre de millor a pitjor valoració, els votants del PSC li donen 4,89 punts sobre 10; els de la CUP un 4,84; els de SíQueEsPot un 4,66; els del PP un 4,47, i l'electorat més crític és el de C's, que li dóna un 4,08.