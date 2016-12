L'espai dels Comuns eixampla encara més el seu grup impulsor per començar a caminar

BARCELONA.- El nou espai polític dels Comuns es dota d'un grup impulsor més ampli del previst inicialment. En comptes de les 80 o 90 persones previstes, ara són a la vora de 120. La major part s'han reunit al vespre d'aquest dilluns en un local de Barcelona per tal d'iniciar el seu procés de construcció política amb una invitació a la ciutadania.

Una invitació, en forma de crida, que no manifest, que donarà pas a un "debat per tot el territori". A aquesta primera reunió hi ha assistit l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, encara que ella no forma part del grup impulsor, ja conformat.



Entre els 120 "impulsors" s'hi troben persones prou conegudes com l'urbanista Jordi Borja, el geògraf i exdiputat Oriol Nel·lo, l'economista Sergi Cutillas, l'actor Facu Díaz, el tinent d'alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello, el diputat al Parlament Joan Giner, la diputada al Congrés Marta Sibina, i l'activista ecologista Manolo Tomàs.







Xavier Domènech , que de moment segueix sent l'únic portaveu de la iniciativa, ha explicat la voluntat que el nou espai sumi molt més que la suma de partits que li donen suport -ICV, Podem, EUiA i Barcelona en Comú- i que el que pretenen és iniciar un procés participatiu que impliqui la major part de la societat catalana. El nombre de participants, ha dit, "és il·limitat". El grup impulsor, ha assenyalat, no és un organisme directiu i s'ha conformat amb gent, sigui coneguda o no, que té "una experiència valuosa" en diferents àmbits.



El procés participatiu que posen en marxa "combinarà la participació presencial amb l'online". Es farà a través de tallers i debats estructurats en sis eixos: la política del comú, sobre un nou model econòmic i ecològic; l'atac contra les causes de les desigualtats; la sobirania, "per decidir-ho tot; la diversitat i la política global, que inclogui tots els territoris.