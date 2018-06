L'humorista Toni Albà anirà a judici pels tuits contra Lamela i la policia

L’actor i humorista Toni Albà també anirà a judici per la seva activitat a Twitter. A Albà se li atribueix un presumpte delicte d’injúries contra les Forces i Cossos de seguretat de l’Estat, el Ministeri Fiscal, l’Administració de Justícia i, en concret, contra la Magistrada Carmen Lamela de l’Audiència Nacional, encarregada de jutjar part de la causa de l’1 d’octubre. Les denúncies contra l’actor han estat interposades per l’Associació Professional i Independent de Fiscals, per la Policia Nacional i per la Fiscalia de Barcelona.



Albà s’ha referit en les seves piulades a la Policia Nacional com a "banda de terrorisme d’Estat" i "feixistes uniformats", aquesta última menció acompanyada de vídeos amb la intervenció policial durant el referèndum de l’1 d’octubre. També s’ha mostrat crític amb el Tribunal Constitucional fent comentaris en clau satírica sobre el significat de les sigles de la institució i ha utilitzat el cognom de Lamela per fer-ne'n mofa:

La vaca lame la hierba.

El perro lame la mano.

Rivera le lame a Mariano.

Y la jueza lame la mierda. — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 19 de octubre de 2017

Aquest dimecres, un jutge de Vilanova i la Geltrú ha fet pública la resolució amb la qual demana obrir un judici oral a les acusacions, tal com s’espera que facin les acusacions durant els pròxims deu dies. L’actor ja va demanar disculpes el passat gener, quan va anar a declarar en el marc de les investigacions d’aquesta causa: “Aquests tuits no volen incitar a l’odi a ningú, que la meva feina és fer riure. Sóc un còmic, un bufó, em toca enfotre’m del poder sigui quin sigui, del color que sigui”, va dir llavors.



El jutge, però, ha considerat que Alba no s’ha retractat de les seves paraules i que l’objectiu dels tuits era el "d’agreujar l’honra i el crèdit de les persones de les institucions ofeses". L'humorista ja s’ha acollit en nombroses ocasions al dret a la llibertat d’expressió per defensar-se, però en la resolució, el jutge creu que preval el dret a l’honor i a la pròpia imatge dels afectats.