Articles als principals rotatius de premsa anglosaxona sobre la vitalitat del l'independentisme, reunions d'alcaldes per garantir suport administratiu a la celebració del referèndum, crides dels dirigents sindicals en contra de la judicialització del procés, advertències de l'Administració espanyola, actuacions de la Guardia Civil per prendre declaració a funcionaris de la Generalitat, difusió d'un manifest de personalitats contràries a la independència...



Els independentistes de tot color apreten l'accelerador, l'esquerra sobiranista catalana consulta les seves bases i els que consideren que no hi ha més sobirania que l'espanyola juguen a fons les seves cartes.



Un centenar de 'personalitats' ha subscrit un manifest per demanar al en al Govern que suspengui el referèndum anunciat per a l'1 d'octubre. Diuen que "atempta" contra la "essència mateixa" de l'Estat de dret i no és "democràticament homologable".

Manifest contra el referèndum

Juristes, ex-polítics, empresaris i professionals ben diversos han estat prepant un document en el que afirmen que la convocatòria de l'1-O és contrària a l'Estatut ia la Constitució, i critiquen el Govern per estar preparant la crida a les urnes amb "obscurantisme".



Afegeixen que l'1-O és "un artifici que constitueix una veritable sostracció de l'exercici de la potestat legislativa pròpia d'una nació civilitzada i d'una democràcia madura", i adverteixen que substituir la raó democràtica pel voluntarisme conduirà indefectiblement a la perversió del sistema polític, a la ruïna de la concòrdia cívica, i a la fractura de la societat catalana".



Entre els signants del document destaca l'exlíder d'Unió Josep Antoni Duran Lleida; l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu (PSC); l'expresident del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay; el portaveu del nou partit Units per Avancar, Carlos Losada, l'ex-lider del PSC Pere Navarro, l'ex-conseller Ignasi Farreres i la catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Victòria Camps.



Segons que informen El Periódico i La Vanguardia, els promotors de la iniciativa tenen la intenció de fer arribar el text en els pròxims dies al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al del Govern central, Mariano Rajoy.



El document també reclama "als qui tenen la legitimitat política per fer-ho", i en particular al Govern espanyol, que s'esforcin al màxim per acordar solucions positives per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya".

El compromís dels municipis

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM) mentre tant, preparen un altre manifest, de signe contrari, que inclou el compromís a col·laborar en l'organització i a cedir locals per la realització del referèndum.



Un manifest que es llegirà i ratificarà dissabte vinent.



Alcaldes i regidors escenificaran d'alguna manera, encara per definir, el suport del món local a la realització de la consulta, en un acte que tenen previst realitzar al Paranimf de la Universitat de Barcelona.

I també des de l'independentisme i el propi govern de la Generalitat recullen amb certa satisfacció la presa de posició d'importants rotatius estrangers:

Anàlisis des de l'exterior

Si la setmana passada es feien resó d'un editorial del diari nord-americà The New York Times dedicat a la qüestió catalana, reclamant que l'Estat espanyol fes possible la realització del referèndum, al mateix temps que demanava el vot en contra de la independència, en les darreres hores s'han reproduit les referències a un reportatge del britànic Financial Times, que tracta d'explicar als seus lectors el què passa a Catalunya. En aquesta informació s'afirma que el moviment independentista guanya terreny, però no es dona per segur que l'1 d'octubre els catalans puguin expressar a les urnes la relació que desitgen mantenir amb l'Estat espanyol.



I un altra referència arribada des de l'exterior, en aquest cas des d'Alemanya, ha contribuit a reforçar l'argumentari sobiranista. La fundació Konrad-Adenauer, vinculada al partit de la cancellera Angela Merkel, ha publicat un informe en què també constata l’augment gradual de l’independentisme a Catalunya en els darrers anys, assenyala que potser el referèndum no es pugui fer amb el consentiment de l’Estat, per adverteix a qui es nega a fer reformes que quan vulguin fer concessions "potser serà massa tard’.



Els redactors de l'informe no creuen possible que es produeixi una declaració unilateral d’independència, però adverteixen contra els efectes "imprevisibles" d'una escalada del conflicte entre Catalunya i l’Estat. Així mateix assenyalen que si el referèndum no es pot fer l’independentisme es pot convertir en una tendència ‘clarament’ majoritària.