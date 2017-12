Ciutadans guanya les eleccions a Catalunya. En vots i en escons. Però l'autèntic vencedor ha estat l'independentisme, que conserva la majoria absoluta que ja va obtenir el 2015, i que la ha renovat en les eleccions al Parlament amb més participació de la història.

Amb un 99,3% escrutat, la llista d'Inés Arrimadas és la més votada, amb 37 escons. En segona posició queda la candidatura de Carles Puigdemont, amb 34, i ERC se situa en tercera posició amb 32 escons. Hi segueixen el PSC, amb 17 escons; Catalunya en Comú amb 8; la CUP, amb, 4, i en darrera posició, el PP, amb 3 diputats.

Aquest resultat s'ha registrat amb la participació més alta de la història en unes eleccions al Parlament, un 81,94%, més de quatre punts per sobre de la ja molt elevada participació del 2015. De fet, l'independentisme manté pràcticament el mateix percentatge del 27S, amb un 47,5% dels vots, només tres dècimes menys que fa dos anys.

Aquests resultats donen majoria a l'independentisme, amb un total de 70 escons per a la suma de JuntsxCat, ERC i la CUP. I possibiliten també la repetició del Govern anterior. De fet, els resultats donen força a l'opció esgrimida durant tota la campanya pe Carles Puigdemont, de restituir-lo en la presidència, així com a tot el Govern cessat. Caldria, però, un acord amb la CUP. I, especialment, la darrera paraula la tindria el jutge del Suprem Pablo Llarena. Gairebé impossibles són altres hipotètics pactes postelectorals.

C's, que ha guanyat no només en escons, sinó també en vots -concentra els seus electors a l'àrea metropolitana de Barcelona-, registra un fort augment, de 12 diputats, respecte als 25 que va obtenir el 2015. La suma de JuntsxCat i ERC millora també els resultats de JxSí el 2015, i passa de 62 a 66.



A banda de les tres formacions al capdavant, els resultats donen un lleuger increment per al PSC -molt inferior al que preveien les enquestes- que passa dels 16 als 17 escons, i un important ensorrament dels Comuns (passen d'11 a 8), la CUP (de 10 a 4) i, sobretot, el PP, que només conserva 3 dels 11 escons que va obtenir el 2015, i que no ha obtingut escó ni a Girona, ni a Lleida ni a Tarragona.

La més votada

"Per primera vegada ha guanyat a Catalunya un partit constitucionalista", ha celebrat Inés Arrimadas, rebuda als crits de "campeones, campeones" pels simpatitzants de C's, i que ha fet tot el seu discurs en castellà, excepte alguna exclamació puntual.



Arrimadas ha sostingut que el resultat de les eleccions demostra que "la mayoria social" a Catalunya "se sent catalana i espanyola", i que el procés independentista "no representa el futur". També ha agraït el vot "d'un de cada quatre catalans" que "han elegit la papereta de Ciutadans". Un partit, ha recordat, que "va néixer fa 11 anys"

Triomf de l'independentisme

"Puigdemont, 34 -Rajoy, 4"; "Independencia, 70 - Artículo 155, 57". Amb aquestes xifres ha celebrat el resultat la directora de campanya i candidata de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, que ha volgut compartir la seva satisfacció amb ERC i la CUP, "És la victòria de tots nosaltres", ha dit.

El líder de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha fet una lectura plebiscitària de les eleccions, quan ha afirmat que han suposat una "victòria de l'independentisme", així com que els catalans han "revocat" l'aplicació del 155 i ratificat "la república".

També el PP ha reconegut la victòria independentista. "No hem estat capaços els constitucionalistes de sumar una majoria alternativa a l'independentisme", ha dit el president del PP català, Xabier García Albiol. I ha qüestionat la importància de la primera posició de C's, de qui ha dit que "celebraran durant cinc minuts" el seu resultat.

"L'independentisme ha tornat a guanyar les eleccions", ha proclamat la numero 2 d'ERC, Marta Rovira, que ha ressaltat que aquest triomf s'ha produït "malgrat l'ofensiva" de l'Estat de les últimes setmanes, i malgrat els presos i a tenir "mitjà Govern a l'exili". "Els ciutadans de Catalunya han votat majoritàriament a favor de la república, han votat que torni el Govern de l'exili", ha advertit Rovira. Que ha assenyalat el president del Govern central, Mariano Rajoy, com el gran derrotat de les eleccions, perquè "les va plantejar com un plebiscit sobre el 155".

"Aquests no són els resultats que esperàvem", ha admès el candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, que ha cridat a les forces "progressistes i d'esquerres" a fer una "reflexió", per haver permès que "les dretes, siguin del color que siguin, sumin majoria". Domènech també ha demanat "superar la polarització" i la dinàmica de blocs, i ha deixat clar que els resultats els situen "en l'oposició".



Iceta adverteix contra la via unilateral

El líder del PSC, Miquel Iceta, també ha reconegut que els resultats no han estat els que ells volien i que no s'han convertit en el "pal de paller" que havien imaginat, però al mateix temps ha advertit als independentistes que la majoria parlamentària els habilita per la investidura i per formar govern, però que han de descartar l'actuació política "per la via unilateral".



Iceta ha felicita Inés Arrimadas per per haver estat la força més votada i la que més escons ha obtingut, però ha lamentat que no es pugui formar una majoria alternativa a l'independentisme.



Ha dit que els socialistes seguiran emplaçant el govern català i l'espanyol a negociar. "La solució que Catalunya necessita no es troba en la independència ni en l'immobilisme" ha reiterat, i ha tornat a demanar canvis en les lleis i solucions polítiques.

La CUP i els seus objectius

El cap de llista de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), Carles Riera, ha felicitat a militants, simpatitzants i votants de l'esquerra independentista malgrat la pérdua de presència al Parlament, de 10 a 4 escons. Els ha felicitat perquè diu que han "contribuit a construir una mica més la República i a fer-la una mica més realitat".



Riera ha recordat que s'havien presentat amb quatre objectius i ha reconegut que dos d'ells no els han aconseguit. Volien assolir una majoria republicana i una majoria d'esquerres dins del bloc republicà. Totes dues coses les ha donat per guanyades. Ha assenyalat però que la majoria al Parlament no serà d'esquerres i que el propi resultat de la CUP no ha estat bo, perquè com a partit han perdut una part mñes que considerable de la seva força parlamentària.