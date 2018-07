L'Open Arms arriba al port de Barcelona amb 60 persones migrades a bord

El vaixell Open Arms ja ha arribat al port de Barcelona amb les 60 persones migrades, rescatades el passat 30 de juny a les costes de Líbia quan intentaven la travessia del mar Mediterrani cap a Europa. L’embarcació ha arribat escortada per l’alter vaixell de l’ONG, l’Astral, on viatgen quatre eurodiputats; el remolcador Punta Mayor de Salvament Marítim; i l’històric Barceloneta, que ha sortit des de la ciutat per acompanyar-los fins al port.



L'eurodiputat de Podemos, Miguel Urbán, qui ha format part de l'equip d'observadors des del primer moment del rescat, relata l'arribada dels vaixells a port: "Els rescatats han entrat al port cantant Bella Chao, ballant... Contrastava molt amb la imatge d'esgotament del moment del rescat. Ha estat un trajecte molt dur, amb molta mala mar, i ells no estan acostumats. Faltaven pastilles pel mareig per tothom", explica.



Un operatiu de rebuda els està atenent a terra ferma organitzat pel Govern central, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i la Creu Roja. Intervindran al moll, després que els metges de Sanitat Exterior els examinin a bord. Disposaran de suport psicològic i acompanyament jurídic, a més de rebre’ls als equipaments disposats per acollir-los. De moment, tres dones embarassades han necessitat atenció hospitalària immediata. Els 60 nouvinguts tindran accés a un permís de residència humanitari de 30 dies durant els quals podran demanar asil, en comptes dels 45 dels que van disposar els rescatats de l'Aquarius. Es tracta de la primera operació de rebuda autoritzada pel Govern Sánchez que arriba a la capital catalana, després que l'Aquarius atraqués a València.

Urbán agraeix l'actitud de "ciutat refugi" de Barcelona però lamenta l'abandonament de la frontera sud per part del Govern central: "Hauríem d'assegurar que tothom tingués un tracte segons els protocols, i això no està passant al sud. Els ajuntaments andalusos necessiten un suport, necessiten mitjans". Precisament, per evitar l'espectacularització de l'arribada, no s'ha permés l'acostament de mitjans i curiosos al moll.



L'Open Arms ha comptat amb una "bona meteorologia" durant la travesia i, el fet que el vaixell no anès a màxima capacitat, ha facilitat el viatge i ha evitat "perills". Entre els rescatats, hi ha vuit palestins, vuit originaris del Sudan del Sud, tres de Malí, cinc de Síria, un de Burkina Faso, un altre de la Costa de Marfil, quatre d'Eritrea, vuit egipcis, tres de la República Centroafricana, dos del Camerun, dos d'Etiopia, sis libis, vuit de Bangladesh i un guineà.

Per rebre els 60 migrants, dos activistes de Proactiva Open Arms han col·locat una armilla salvavides gegant, símbol de la crisi migratòria al Mediterrani, a l’estàtua de Cristòbal Colon de Barcelona. Els escaladors ha pujat a l'estàtua, de 60 metres d'alçada, enfilant-se a l'estructura. L'ascensor que permet arribar fins al mirador de l'estàtua s'ha tancat al públic mentre s'efectuava l'acció.

Dos activistes de Proactiva Open Arms col·loquen una armilla gegant a l'estàtua de Colon. CCMA

Sánchez "ha de liderar" l'oposició a l'Europa fortalesa

La cap de la missió de Proactiva Open Arms, Anabel Montes, ha denunciat que la decisió d'Itàlia de no permetre l'arribada de vaixells de rescat als seus ports els deixa en una "situació de desamparament". En declaracions a mitjans, ha dit que "quan hi ha vaixells hi ha més arribades amb gent viva a terra perquè els rescatem; quan no estem allà, es moren tots". En aquesta línia, ha volgut recalcar que el fet que el vaixell de rescat Seawatch sigui a Malta, que l'Aquarius sigui a Itàlia i que l'Open Arms sigui a Barcelona, té com a conseqüència centenars de morts a la mar.



Els activistes pronostiquen un estiu de "tragèdia" si no s'organitza un operatiu públic de rescat que substitueixi als activistes, o si no es deixa operar a les ONGs. Per a Urban, el problema és que "convertir el mar en una fossa comuna és una decisió polític".

Montes ha agraït la sortida del Govern pels tripulants de l'Open Arms, que permet "una sortida mínimament digna, tot i no tot lo digna que hauria de ser perquè haurien de tenir la mateixa dignitat que si fos un rescat per a nosaltres, blancs". Tanmateix, considera que "aquesta no és la solució" perquè implica dies de navegació de més "durant els quals hi ha gent a bord que no té cobertes les necessitats bàsiques". Per això, esperen "no haver de venir mai més al país que no sigui el que legalment correspon per proximitat geogràfica segons les lleis marítimes, que dicten que el capità porti els rescatats a màxima velocitat al port més proper".



L'eurodiputat Miguel Urban creu que Sánchez hauria de proposar una via solidària amb la crisi migratòria: "Té marge de pressió. El que no podem fer és escollir entre Lepen i Macron. Ha de liderar una política diferent. Espanya té pes en aquest procés, és un país d'entrada". Segons Urban, la situació actual és una crisi humanitària però no una crisi migratòria: "En un any, han entrat menys de 50.000 persones. Res a veure amb el que va passar el 2015, que van entrar un milió". En canvi, considera que ara hi ha més pressió política per tancar fronteres: "El que ha canviat és que cada cop més l'agenda d'aquesta Europa depèn més de l'extrema dreta".

Acció a l'estàtua de Colon