La citació a declarar davant l'Audiència Nacional per aquest divendres, en qualitat d'investigats, al major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a una intendent de la policia catalana i als presidents de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, i d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per un presumpte delicte de sedició, ha afegit, si hi cap, una nova i greu dificultat al conflicte obert entre l'Estat espanyol i la societat catalana.



El vicepresident del Govern i president d'ERC, Oriol Junqueras, ha mostrat el seu suport a tots tres assenyalant que si estan investigats és per haver actual d'acord amb la voluntat del poble de Catalunya.

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha proclamat, "davant la persecució," el seu compromís en la seva defensa."



El propi president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha afirmat que "l'Estat definitivament ha embogit" i ha explicat que està meditant si ha d'acudir a declarar davant l'Audiència Nacional.



En declaracions a Catalunya Ràdio, Sànchez ha explicat que se li va comunicar aquesta citació, "un parell d'hores després del discurs de Felip VI", el que revela, segons ell, que "estem indubtablement davant d'una operació d'Estat".

"El Rei sembla que va obrir la porta a la repressió, al tot s'hi val, als cops de porra, a justificar la violència gratuïta, a preparar el terreny per a la suspensió de l'autogovern i la detenció del president", ha afirmat.



Sànchez ha destacat la "reacció de la ciutadania", que "està donant una lliçó al món sencer a la defensa dels valors democràtics", amb una "enorme capacitat de contenir la indignació que té, si no transformar-la en violència, evitar provocacions i confiar en els seus dirigents polítics i socials ".

La Generalitat davant el discurs del rei

El conseller de Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha afirmat que el discurs del Rei, en què va fer al seu judici de "portaveu de l'estratègia" de Mariano Rajoy, va ser la "versió monàrquica del 'a por ellos' ", i ha qualificat les seves paraules d '"enorme irresponsabilitat ".



Entre altres afirmacions, el monarca va dir que davant la situació "d'extrema gravetat" a Catalunya, els "legítims poders de l'Estat" han d'assegurar "l'ordre constitucional", la vigència de l'Estat de dret i l'autogovern de Catalunya, basat en la Constitució i en seu Estatut d'autonomia ".



Jordi Turull ha explicat que aquest discurs del rei Felip va ser "espantós i un error des de tots els punts de vista".

Segons el portaveu de l'executiu català, el Rei va fer ahir de "portaveu de l'estratègia" de Mariano Rajoy i de la vicepresidenta del Govern, Soraya Saénz de Santamaría, i va justificar a més els "ressorts de l'Estat de barra lliure" contra el sobiranisme "negant les evidències ".



Les paraules del monarca han ficat més gasolina al foc, segons Turull i en aquesta tessitura, pensa, l'alternativa ara és "república o república".