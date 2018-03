Que els governs han utilitzat vies paral·leles, les famoses "clavagueres", per perjudicar els seus adversaris polítics, no és cap novetat. La novetat és que si bé abans es dedicaven a "destapar la merda" de l'enemic, ara directament la "inventen". Aquesta ha estat una de les (moltes) idees que s'han exposat aquest dilluns en la presentació del llibre Les clavagueres de l'estat (Catedral), de Jaume Grau. Que ja va ser el guionista del documental Las cloacas de Interior, que va posar de manifest la utilització de l'aparell de l'Estat contra adversaris polítics del govern espanyol, mitjançant la filtració d'informes apòcrifs a mitjans afins. I que exposa com hi ha una "continuïtat" en les pràctiques policials, judicials i administratives (i en les persones) des del franquisme, en paraules del seu autor.

El llibre, de fet, és en certa mesura una ampliació del documental, amb tot el que va haver de quedar fora del metratge, perquè "condensar en 60 o 70 minuts tanta informació, i que arribava al públic per primer cop, és molt complicat". Inclou antecedents, com ara un repàs històric a l'ús de les "clavegueres" arreu del món, especialment per part de l'Estat espanyol, des del franquisme. Un franquisme amb el qual l'autor hi veu una "continuïtat estructural".



"El Tribunal d'Ordre Públic és l'Audiència Nacional", ha il·lustrat Grau en la presentació del llibre a Barcelona, acompanyat de l'editora, Iolanda Batallé, el director i productor de Las Cloacas de Interior, Jaume Roures, i el periodista Iu Forn, autor del pròleg i que ha moderat l'acte. Grau ha recordat també com els membres de la "policia política" del franquisme van ser "reincorporats" a començaments dels vuitanta per a la lluita antiterrorista, incloent-hi alts comandaments, i com molts d'ells s'han jubilat als seus càrrecs.



Altres "continuïtats" veu l'autor en la figura i la funció dels atestats policials, que "durant el franquisme representaven la condemna definitiva", i ara es prenen igualment com a "prova definitiva" en alguns casos. Com el cas de la instrucció del jutge Pablo Llarena en la causa contra l'independentisme, segons ha assenyalat. I ha recalcat que "això no és una anomalia puntual en el cas dels independentistes". "Quan no hi ha garanties per a uns, no hi ha garanties per a ningú", ha assenyalat. I roures hi ha apuntat que, després de l'1-O, hi ha hagut encara un "salt qualitatiu". "Fan el que volen", ha resumit.

El guionista Jaume Grau amb el seu darrer llibre, Les clavegueres de l'estat. CB

També sobre l'actualitat s'ha expressat l'editora de Catedral, Iolanda Batallé. Que ha afirmat que a Catalunya "no hi ha democràcia", i que "les nostres llibertats perillen". "Aparentment, Espanya ha esdevingut una democràcia europea, però avui un llibre ha tornat a esdevenir més que un llibre", ha proclamat.



Igualment contundent ha estat el productor audiovisual Jaume Roures, que ha atribuït a l'emissió de Las Cloacas de Interior les "investigacions prospectives" de què ha estat objecte. Roures ha exposat que, un cop es publiquen certes acusacions falses als mitjans, "tota aquesta merda, després no te la treus del damunt, encara que guanyis el judici" posterior. Però ha afegit que les activitats de les "clavagueres" no només busquen "manipular", sinó també "intimidar". I ho ha lligat amb el seu "complement legal": la Llei Mordassa, en virtut de la qual "s'han obert 270.000 expedients" i s'han imposat "més de 130 milions d'euros" en multes, fonamentalment per presumptes faltes de respecte a agents policials. I per fets com "menjar pipes con actitud desafiante", segons ha apuntat Forn, citant un cas concret ocorregut a Múrcia.



En l'acte, Grau no s'ha oblidat de recordar que tant el llibre com el documental tenen el seu origen en les investigacions de dos periodistes de Público, Patricia Lopez -autora de la introducció de Les clavegueres de l'Estat- i Carlos Enrique Bayo. "Res no hauria estat possible sense la tasca de dos periodistes que van seguir una notícia", ha assenyalat. I el documental tindrà una continuació. Ho ha anunciat Roures, que ha explicat que la "segona part" de Las Cloacas de Interior es rodarà amb el mateix equip. I que se centrarà a exposar "qui finança" la guerra bruta que es va destapar en la primera part.