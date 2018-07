Les desavinences entre ERC i JxCat sobre la suspensió de Puigdemont obliguen a Torrent a suspendre el ple

La substitució temporal dels diputats suspesos pel jutge Pablo Llarena enfronta Esquerra i Junts per Catalunya (JxCat). Aquest dimecres havia de començar el Ple del Parlament amb una decisió de la Mesa sobre com encaixar la decisió del Tribunal Suprem de suspendre de funcions els diputats processats en la macrocausa contra l'independentisme, després que els lletrats del Parlament hagin emès un informe on veuen possible una substitució temporal. No obstant, la Mesa, després de més de dues hores de reunió, no ha aconseguit arribar a un acord i el ple, que havia d'haver començat a les 10.00 h del matí, s'ha suspès.

El motiu de les diferències és que JxCat està decidit a blindar Carles Puigdemont i no acceptar una substitució del seu escó. Al·leguen que, després de la decisió dels tribunals alemanys de no extradir-lo per rebel·lió, la situació judicial de Puigdemont és diferent de la de la resta de diputats i els arguments de la causa que Llarena utilitza per empresonar i suspendre'l ja no tenen validesa. El grup parlamentari de Puigdemont està determinat en treballar per la possibilitat que l'expresident cessat torni a la vida política i, fins i tot, sigui restituït com a president de la Generalitat.



Per la seva banda, els republicans es neguen a acceptar un tracte diferenciat entre diputats. O tots, o ningú. Esquerra està disposada a aplicar la proposta dels lletrats i substituir a tots els diputats processats, mantenint d'aquesta manera la majoria parlamentària per sobre de tot. La Mesa ha acabat votant la proposta de substuituir els diputats suspesos per Llarena per altres membres del seu grup parlamentari, tal com proposaven els lletrats, que argumenten que el reglament del Parlament no permet fer aquest moviment amb algú nou de la llista.



La proposta ha comptat amb tres vots en contra, dos de Ciutadans i un de JxCat, una abstenció (JxCat) i tres vots favorables, d'Esquerra i el PSC. Els dos representants a la Mesa del grup de Puigdemont han votat diferent, diuen, per forçar un empat i obligar a suspendre el ple. Finalment, Roger Torrent ha demanat no celebrar la sessió parlamentària i la junta de portaveus ho ha ratificat amb els vots en contra de la CUP i Ciutadans. Mentre els comuns i el PSC són favorables a aplicar la substitució proposada pels lletrats, Ciutadans i el PP consideren que es tractaria d'una delegació fraudulenta i la CUP opta per desobeir el jutge Llarena.



Les desavincences arriben just la setmana en que l'òrbita de Puigdemont ha presentat la seva nova aposta política, el front unitari de la Crida Nacional per la República, que arriba sense el suport dels dos altres partits independentistes, ERC i la CUP.