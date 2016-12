Les enquestes reforcen l'ascens d'ERC i la caiguda del PDECat

Si ens atenem a les enquestes, ara mateix ERC seria el gran partit de Catalunya. Com a mínim, a nivell del Parlament. El sondeig publicat aquest dilluns a El Periódico de Cataluña no fa altra cosa que reforçar la dinàmica del estudis demoscòpics posteriors a les eleccions autonòmiques del 27 de setembre de l'any passat. El partit presidit per Oriol Junqueras guanyaria uns hipotètics comicis catalans, amb el 30,7% dels sufragis que li donarien entre 48 i 50 diputats. En paral·lel a l'ascens dels republicans hi ha l'enfonsament, de moment imparable, del nou Partit Demòcrata Europeu Català (PDECat), l'antiga CDC. La formació de Carles Puigdemont i Artur Mas només seria la cinquena força més votada, segons l'enquesta que Gesop ha fet per El Periódico, amb una estimació de vot de l'11,5% i entre 15 i 17 escons. La caiguda a les enquestes del PDECat només queda dissimulada als baròmetres del Centre d'Estudis Opinió (CEO), en què es dóna l'estimació de vot de Junts pel Sí, malgrat que ara mateix no es planteja una reedició de la coalició.



Si es comparen les diferents enquestes sobre els resultats en unes hipotètiques eleccions al Parlament des dels comicis de fa 15 mesos, més enllà de la creixent hegemonia d'ERC, sembla evident que la disputa per la segona plaça estaria molt disputada, entre el futur partit dels Comuns, Ciutadans, el PDECat i, probablement, el PSC. Totes aquests partits es mouen amb pocs punts de diferència, mentre que el PP, amb un suport força estable respecte a l'obtingut a les urnes, i la CUP, amb un clar suport a la baixa, completaria l'hemicicle. En qualsevol cas, els canvis que registren els pronòstics en 15 mesos mostren la volatilitat de l'actual escenari polític català.







Els comicis del 27-S van certificar la victòria de JxSí, amb 62 diputats i el 39,6% dels vots. Des d'aleshores el suport a la coalició d'ERC i CDC ha tendit a la baixa als quatre baròmetres del CEO que s'han publicat. En el primer, publicat al novembre de l'any passat, baixava al 38,1% dels sufragis i a una forquilla d'entre 58 i 61 escons; al segon, de març de 2016, només n'obtenia entre 56 i 58 (35,8%); al tercer, al juliol d'enguany, ascendia fins els 60-62 representants i el 38,2%; i al darrer, del mes passat, es mantenia en aquest nombre d'escons, però amb el 37,4% dels vots.



En els sondejos en què ERC i l'antiga CDC apareixen per separat, l'evolució contrària és clara. ERC tenia entre 40 i 41 escons i el 25,6% dels vots en el baròmetre de Gesop per El Periódico del maig, mentre que CDC es quedava en 20-21 i el 13,3%. Un mes més tard, La Vanguardia publicava una enquesta que donava una victòria més ajustada als republicans, que sumarien 33 escons, dos més que CDC. A l'agost, La Razón ho ajustava més a la baixa, amb 29 diputats per ERC i 28 pel nou PDECat. I, finalment, el Gesop d'aquest dilluns li dóna a Esquerra cinc punts més que a l'anterior estudi de la mateixa empresa, mentre que el PDECat cau dos punts i entre 4 i 6 escons.



Ciutadans viu una clara tendència a la baixa, fins al punt que només en una enquesta post 27-S ha superat el resultat obtingut a les urnes, quan va obtenir 25 escons i el 17,9% dels vots. Va ser, justament, el baròmetre del CEO immediatament posterior als comicis, que li donava entre 28 i 31 escons. El del mes passat, però, el situava en entre 20 i 21 representants, mentre que l'enquesta d'El Periódico el fa baixar a entre 17 i 18 escons. Una dinàmica a la baixa que també sembla seguir a escala estatal.



Més oscil·lacions està patint l'espai dels Comuns, representat al Parlament per Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP), on no participa Barcelona en Comú. El 27-S va sumar el 8,9% dels vots i 11 diputats i des d'aleshores ha pujat a les enquestes fins a un màxim del 17,9% i entre 21 i 23 escons del primer baròmetre del CEO d'aquest 2016, publicat al març. En les últimes enquestes, però, l'espai -ara mateix en construcció d'un subjecte estable- ha baixat, quedant-se en entre 19 i 20 diputats al baròmetre de l'ens públic del mes passat i en entre 15 i 16 en l'enquesta que publica aquesta setmana El Periódico.



El PSC, que va sumar 16 escons el 27-S, s'ha mogut en les enquestes entre els 13-14 escons i els 19-21. El millor resultat, justament, arriba en el sondeig més recent. El PP, que té 10 diputats, s'ha mantingut força estable al voltant d'aquesta xifra, amb un màxim de 13-14 al darrer baròmetre del CEO. Finalment, la CUP té una clara tendència a la baixa a les enquestes, ja que només mantindria la representació en els baròmetres del CEO de novembre de l'any passat i de març d'enguany i en el de La Razón de l'agost. En la resta, es mou entre els 6 i 8 representants, amb l'excepció de la de La Vanguardia, on baixava fins els 3.