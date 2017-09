Un miler de tractors han participat en marxes convocades a Lleida i Vic (Osona) per reclamar que els ciutadans de Catalunya puguin votar el dia 1 d'octubre, en defensa de la democràcia i la llibertat, contra la intervenció de facto de la Generalitat i contra la violació de drets civils per part de l'Estat.



Durant el matí d'aquest dissabte Unió de Pagesos i l'organització Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) han convocat la pagesia a sis poblacions de les comarques de la plana de Lleida per sortir en direcció a la capital del Segrià i confluir, en una columna de quatre files, a les 12 del migdia davant la subdelegació del govern espanyol.

Els pagesos d'Osona i el Lluçanès han fet també un recorregut amb seus tractors pel municipi de Vic.



En un comunicat, les dues organitzacions han denunciat la "intervenció de facto" de la Generalitat per part del govern espanyol i deplorat "l'assalt" de la Guardia Civil" a les conselleries d'Economia, Governació i Exteriors dimecres passat.



Les associacions agràries han denunciat l'"actuació del govern de l'Estat i de la justícia" després de la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre i la "violació dels drets civils a Catalunya".



"Ens volen enterrar i no saben que som llavors", ha dit el president de la JARC, Francesc Boronat, que ha afegit que el proper divendres 29 portaran la seva mobilització a la resta de territoris de Catalunya i confluiran a les seus d’organismes estatals com les subdelegacions del govern espanyol a Girona, Tarragona i Barcelona, entre altres..