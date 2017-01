Les sis claus del decret que obligarà els consumidors a plegar-se als bancs en les clàusules sòl

MADRID. Sí o sí. El Govern ultima un decret llei que obliga els consumidors a negociar amb els bancs al marge dels tribunals les clàusules sòl abusives. Tot i tenir al seu favor la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), que el desembre passat va considerar que aquests interessos hipotecaris, quan siguin declarats nuls, han de tornar en la seva integritat al consumidor des que es van signar.



Els jutges han començat a sentenciar els 4.000-5.000 casos que tenien pendents en la línia que els ha marcat el TJUE. I interpreten que quan la clàusula sòl és nul·la, el banc ha de tornar els diners cobrats de manera indeguda, amb els seus interessos, i fer front a les costes processals del consumidor; és a dir, a pagar la factura de l'advocat contrari que acostuma representar el 40% del total.



El problema es troba en els 2,5 milions de contractes que contenen clàusules sòl i que poden ser anul·lades en cas que el perjudicat demani al seu banc. Per evitar aquesta allau als jutjats, el Govern ultima un decret que obligarà els consumidors a plegar al que els proposi l'entitat en un procediment extrajudicial, perquè eximeix la banca del pagament de costes processals, que les hauria d'abonar el mateix consumidor.







Público ha accedit al document del ministeri d'Economia que dirigeix ​​Luis de Guindos, amb els sis punts essencials d'aquest reial decret llei, que serà aprovat aquest divendres al Consell de Ministres.



Aquests són els sis punts de l'argumentari:



. "S'estableix un procediment de reclamació extrajudicial prèvia que és voluntària per al consumidor i obligatòria per a l'entitat de crèdit".



El sistema serà en realitat el contrari: voluntari per a la banca i gairebé obligatori per al consumidor, si prospera el decret en la seva redacció actual.

L'esborrany estableix que el Protocol de negociació és obligatori per al banc, sempre que en el termini d'un mes aquest no decideixi despenjar-se.



A més, les condicions posteriors del decret són dissuasòries per al consumidor, perquè haurà de pagar al seu advocat en cas de guanyar. I no diu res dels interessos generats.



· "El termini màxim per a la tramitació del procediment de reclamació extrajudicial prèvia serà de tres mesos".



Aquesta resolució ràpida beneficia el consumidor; però, en pocs mesos els jutjats sentenciarien també a favor seu en el cas que el Govern decidís reforçar-los per fer front a l'allau de reclamacions, com va passar amb les preferents.



· "L'entitat efectua el càlcul de la quantitat a retornar, remet una comunicació al consumidor desglossant aquest càlcul, i li ofereix la restitució en efectiu o una altra mesura compensatòria acordada entre les parts. L'acceptació d'una mesura compensatòria requerirà una expressió manuscrita del consumidor acceptant la mesura compensatòria que li ofereix l'entitat ".



La Llei d'Enjudiciament Civil no permet que hi hagi oferta, sinó que l'únic que pot fer el banc és una satisfacció extraprocessal completa. És a dir, pagar en metàl·lic el que li deu al consumidor.

El document no fa cap al·lusió al pagament dels interessos del banc per haver-se beneficiat durant tots aquests anys dels diners cobrats de manera indeguda.



· "S'estableix un règim especial de costes processals: El consumidor no tindrà dret a obtenir a favor seu una condemna en costes si rebutja l'oferta efectuada i interposa posteriorment demanda judicial en què no obtingués una sentència més favorable que l'oferta rebuda de la entitat. Si acudeix directament al procediment judicial, l'entitat pot aplanar abans de contestar la demanda sense condemna en costes".



En suma, el banc pot limitar-se a oferir la devolució del capital principal en el millor dels casos. Si un consumidor volgués també els interessos, hauria de presentar una demanda i pagar al seu advocat en cas de guanyar el plet.



Per si fos poc, l'única forma legal actual que té el banc d'evitar una condemna en costes no és l'assentiment, sinó el pagament dels diners en metàl·lic.



· "Règim fiscal. Exempció de la renda obtinguda per la devolució. En cas que s'hagi practicat deducció per inversió en habitatge habitual s'hauran de regularitzar els exercicis no prescrits sense sanció, interessos de demora ni recàrrec en la corresponent autoliquidació complementària ".



"Si és exempció fiscal, hauria de ser-ho a tots els efectes -sostenen en fonts jurídiques- però aquest decret diu una cosa i la contrària a la vegada". És a dir, que no exclou als qui es dedueixen les despeses per adquisició d'habitatge habitual, que són milers entre les hipoteques afectades.



· "Gratuïtat per a les parts dels drets aranzelaris, notarials i registrals en els acords assolits".



El Govern regala als bancs els diners que haurien de cobrar els notaris i els registradors per modificar el contracte hipotecari. "És el banc el que va incórrer en una clàusula nul·la, i l'entitat hauria de córrer amb aquestes despeses", sostenen les mateixes fonts. El consumidor mai les pagaria, perquè és el perjudicat.



El Tribunal Suprem té previst celebrar a finals de mes un ple jurisdiccional de la seva Sala Civil per abordar la jurisprudència del TJUE. L'alt tribunal espanyol té pendent de resoldre un centenar de casos que es trobaven a l'espera de la sentència europea.

