El secretari general de Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha reclamat l'alliberament i el reconeixement com a "interlocutors" dels dirigents sobiranistes empresonats i ha assenyalat que en la causa judicial oberta contra ells es poden apreciar "clars elements d'orientació política".



"No crec que el problema sigui com definir la condició d'aquestes persones. No haurien d'estar a la presó per una desproporció; haurien de seguir sent interlocutors i defensar les garanties de representació dels ciutadans que els han escollit en les eleccions. I com a interlocutors podrien trobar solucions polítiques i no judicials a un procés que no solucionarà el Tribunal Suprem", ha afirmat.

Pacheco, que ha estat el protagonista un esmorzar-col·loqui organitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, ha dit que no volia entrar en un debat "semàntic" sobre si els polítics privats de llibertat han de ser o no considerats com a presos polítics. El líder de CCOO de Catalunya va participar en la concentració de protesta que es va convocar davant la conselleria d'Afers Exteriors el 20 de setembre passat, durant un escorcoll de la Guàrdia Civil. A una pregunta de Públic sobre la possibilitat que ell mateix hagués estat acusat de rebel·lió per aquell fet i sobre les declaracions del secretari general confederal Unai Sordo, en les quals negava l'existència de presos polítics o exiliats a l'Estat espanyol, Javier Pacheco ha recordat que en el seu moment ja va dir que l'empresonament dels 'jordis' (Cuixart i Sànchez) va ser una bestiesa i que Comissions Obreres "sempre ha volgut defensar els valors democràtics".

Vaga general?

CCOO i UGT van cridar a la mobilització del passat 1 de maig amb l'advertència d'un possible augment de la conflictivitat si la patronal i el govern no feien possible el repartiment dels guanys que han aconseguit les empreses com a conseqüència de la recuperació. El líder de Comissions s'ha pogut adreçar aquest dimecres a empresaris convocats per la Cambra de Comerç i els ha recordat l'alt percentatge de persones que tenen feina però que amb els seus salaris segueixen vivint sota el llindar de la pobresa.



Ha parlat sobre l'increment dels beneficis empresarials, sobre el transvassament creixent de rendes del treball a les del capital, sobre els efectes de la reforma laboral, que ha "mercantilitzat més les relacions laborals", i ha provocat el creixement de les subcontractacions i la proliferació de les empreses multiserveis.

Ha explicat des del principi que "la financiarització de l'economia" ha canviat les regles del joc, ha assenyalat que l'economia productiva ha perdut pes en relació a la financera, ha donat dades sobre la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris i ha afirmat que la competitivitat aconseguida amb baixos salaris ha generat una situació que "s'ha de capgirar", i òbviament se li ha plantejat la pregunta sobre l'eventual convocatòria d'una vaga general. Javier Pacheco ha afirmat que no li agrada parlar d'una acció com aquesta "fins que no sigui un element de realitat". Li han recordat que el líder d'UGT, el passat 1 de maig, va dir que les mobilitzacions d'aquell dia assenyalaven "el camí cap a la vaga general" arreu l'Estat. "Estem aquí per transformar reivindicacions en drets, per arribar a un acord interprofessional", ha afirmat el dirigent de CCOO per explicar perquè ell s'absté de parlar ara per ara de "vaga general".

Xenofòbia que creix amb la misèria

El secretari general de CC.OO. de Catalunya també ha parlat sobre la constitució d'un Govern com una necessitat urgent, per posar fi a l'etapa "teledirigida" pel 155, caracteritzada per una direcció "merament administrativa".



Ha denunciat la creixent "desafecció" dels ciutadans per "la pèrdua de la qualitat democràtica" en la UE i la precarització creixent del treball. Aquests dos fenòmens, segons ell, fan possible l'aparició d'espais d'ultradreta xenòfoba a països com França, Hongria, Holanda i Polònia.



"Si comencem a barallar-nos per la misèria, s'incrementa la xenofòbia", ha advertit el dirigent sindical, que ha reclamat que s'enforteixi l'espai de la concertació social, que veu amenaçat, i una major estabilitat política per afrontar aquests perills.



Javier Pacheco també ha reclamat mesures per fer possible la democratització de les empreses i ha reivindicat el paper dels sindicats. Ha recordat la força de CCOO: 140.000 afiliats i 400.000 vots a les eleccions sindicals. "Mentre hi hagi conflicte d'interessos hi haurà treballadors que voldran la seva part". Ha lamentat que actualment el setanta per cent dels treballadors es trobi sense representació, però ha assegurat que "el sindicat hi era, hi és i hi serà".