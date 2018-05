Llarena demana a Alemanya que extradeixi Puigdemont per sedició si no hi veu rebel·lió

Si no és pot ser per rebel·lió, que sigui per sedició. O pel delicte que sigui. Això és el que ve a dir el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena a la Fiscalia alemanya, en un escrit en què respon a la demanda de la justícia d'aquest país d'ampliar informació sobre l'ordre europea de detenció de Puigdemont, que s'ha conegut aquest divendres.

En l'escrit, segons informa el Consell General del Poder Judicial, Llarena exposa que Alemanya ha d'extradir Puigdemont si els fets pels quals s'ha emès l'ordre de detenció són constitutius d'algun tipus de delicte en aquest país, "sigui quin sigui el nomen iuris que mereixin els fets a Alemanya".



"Amb independència de quin sigui el delicte que constitueixin aquests fets a Alemanya o quina sigui la gravetat de la seva qualificació d'acord al seu ordenament jurídic, estem convençuts dels fets que es relaten" en la resolució de processament de Puigdemont i en l'euroordre "són constitutius d'algun tipus d'infracció penal a Alemanya", argumenta el jutge.

Llarena insisteix en el seu escrit que els fets pels quals ha processat Puigdemont "poden ser constitutius d'un delicte de rebel·lió" a Espanya. Però afegeix que "alternativament podrien ser qualificats com un delicte de sedició". La precisió no és gratuïta: el tribunal federal de Schleswig-Holstein va rebutjar extradir Puigdemont per rebel·lió en no apreciar el requisit de violència, que també demana el elicte d'alta traïció a Alemanya -assimilat al de rebel·lió a Espanya-. En aquest sentit, Llarena apunta que la sedició "és un delicte que en ell mateix no precisa de violència, i el bé jurídic protegit del qual és l'ordre públic".



Llarena resumeix que, si bé en la seva resolució de processament opta pel delicte de rebel·lió, el que és jurídicament rellevant a l'hora de tramitar una ordre de detenció europea són els fets atribuïts, i no la qualificació jurídica que en faci el jutge instructor.

En quant al delicte de malversació pel qual també demana l'extradició de Puigdemont, Llarena argumenta que forma part -amb la qualificació genèrica de "corrupció"-, de la llista d'infraccions penals per les quals els estats han d'executar l'entrega encara que els fets no siguin constitutius de delicte en aquell estat.



Llarena, no obstant, també es cura en salut per demanar l'extradició encara que no la justícia alemanya no hi vegi malversació: "no resultaria comprensible que el president d'un land alemany pugui impulsar una actuació com la que hem descrit i que aquesta actuació no suposi un trencament de l'ordre penal alemany si es té cura que tot s'executi amb capital privat", afegeix Llarena en el seu escrit.

El jutge del Suprem també ha escrit a les autoritats judicials belgues, en relació a les ordres de detenció dels consellers cessats Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig. Sobre Comín, processat, com Puigdemont, per rebel·lió i malversació, Llarena també demana que pugui ser lliurat pel delicte de sedició si la justícia belga no hi veu rebel·lió.



En el cas de Serret i Puig, processats per desobediència i malversació, Llarena precisa que demana l'extradició per aquest darrer delicte, ja que el de desobediència, que no comporta presó, està exclòs de l'àmbit d'aplicació de les ordres europees de detenció. La Fiscalia belga havia comunicat prèviament a Llarena que en cap cas podria lliurar els processats per desobediència, ja que aquest delicte no està contemplat en la legislació belga.