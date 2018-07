Llarena suspèn els diputats independentistes processats per rebel·lió

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decidit, finalment, suspendre dels seus càrrecs els diputats independentistes processats per rebel·lió: Carles Puigdemont, Oriol junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Sànchez. Això suposarà que cap d'ells podrà exercir les funcions dels càrrecs públics que ostenten com a diputats, tampoc la delegació de vot. Per tant, els partits independentistes afectats es veuran forçats a fer còrrer les llistes per mantenir les majories. En canvi, el diputat exiliat a Bèlgica, Toni Comín, encara no ha estat suspès perquè té la possibilitat d'interposar un recurs. Puigdemot ha valorat la decisió per les seves xarxes socials

Aquesta decisió descriu el nivell de qualitat democràtica de l'Estat. El vot dels ciutadans, malmenat per una "justícia" que continua fent política. Serà llarg, però guanyarem. La república ha de fer prevaldre els drets fonamentals que la monarquia del 155 trepitja. https://t.co/VO4QQJBmoq — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 10 de juliol de 2018

El jutge es basa en l'article 384 bis de la llei d'Enjudiciament Criminal, que dictamina la suspensió automàtica un cop s'hagi signat la interlocutòria de processament i s'hagi decretat la presó provisional. Aquesta article, inclós l'any 1989, està pensat per casos de terrorisme. La decisió arriba després que el passat 27 de juny la Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem rebutgés 15 recursos de la defensa de VOC i confirmés els processaments dels 25 investigats per delictes de rebel·lió, laversació i desobediència. Amb aquest moviment, Llarena ha conclòs el sumari del procés per als acusats que són a territori espanyol. Els altres, els considera fugats.



La decisió de Llarena suposa un pas més cap a la fase final de la causa. S'espera que el magistrat tanqui les investigacions en breus per elevar la causa al judici oral, que portarà un altre tribunal. La notícia arriba tan sols un dia després que el president de la Generalitat, Quim Torra, i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, es reunissin per primer cop.

La portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, ha valorat la decisió del Suprem i l'ha acusat de voler "alterar majories parlamentàries". També ha fet referència a la contradicció que es pot generar entre la decisió de Llarena i el Parlament, el qual, en la seva normativa, contempla que és el ple qui ha de decidir la suspensió d'un diputat: "Veurem què fa el Suprem i què decideix el Parlament", ha dit.