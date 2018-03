Cremar fotos dels monarques és un acte de crítica política i, per tant, queda englobat dins el dret a la llibertat d'expressió. Així ho ha dictaminat el Tribunal Europeu de Drets Humans per unanimitat aquest dimarts, quan ha condemnat Espanya per vulnerar la llibertat d'expressió de dos joves catalans que el 2007 van cremar fotos dels monarques i van ser condemnats a pagar 2.700 euros de multa cada un ells per un delicte d'injúries contra la Corona.

El cas va arrencar l'any 2007 durant una visita dels monarques Joan Carles I i Sofia a la ciutat de Girona. Stern Taulats i Roura Capellera, els dos recurrents, van participar en una protesta independentista i van cremar imatges dels reis. Els joves van ser condemnats per això a quinze mesos de presó, tot i i que després la sanció quedaria reduïda al pagament de 2.700 euros de multa. El Tribunal Constitucional els va negar l'empara i va explicar que Taulats i Capellera havien comès un delicte d'odi en incitar a la violència contra els monarques.



No obstant això, la Justícia europea ha estat contundent i, per unanimitat, ha establert que la crema d'imatges dels monarques emèrits formava part d'una "crítica política a la institució de la monarquia" i "al Regne d'Espanya", de manera que és completament legal i entra dins el dret a la llibertat d'expressió de tots els ciutadans. Per tot plegat, el TEDH condemna Espanya a tornar els 2.700 euros de multa que va imposar als recurrents i a indemnitzar-los, a més, amb altres 9.000 euros.

El TEDH posa en el punt de mira les injúries a la Corona



Aquesta sentència no és la primera contra Espanya per vulnerar la llibertat d'expressió d'un ciutadà condemnat per injúries a la Corona. El TEDH ja va donar la raó a l'exportaveu de Batasuina Arnaldo Otegi enfront d'Espanya quan el primer va ser condemnat a un any de presó després d'afirmar que el rei Joan Carles I era el cap dels torturadors.



En aquella ocasió, la justícia europea ho va deixar ben clar a Espanya: protegir de manera especial el cap de l'Estat, és a dir el rei, en matèria d'injúries i calúmnies no s'ajusta a l'esperit del Conveni Europeu de Drets Humans que va subscriure Espanya.